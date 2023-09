Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che Züleyha reagirà molto male quando verrà a sapere che Demir l’ha tradita con Umit. La Altun proverà a far confessare al padre di sua figlia il tradimento, prima di prendere una decisione drastica. Cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni straniere: ritorno di fiamma tra Zuleyha e Demir

La morte di Yilmaz è un colpo durissimo per Züleyha, che in questo frangente può contare sulla vicinanza di Demir. Il padre di sua figlia si mostra particolarmente attento e premuroso, tanto che la Altun si convince che l’uomo abbia messo da parte il suo essere spigoloso per lasciare spazio alla sua sensibilità.

Questo spinge Züleyha a dare una seconda chance a Demir. La donna torna a villa Yaman con i suo idue figli e – poco a poco – torna a fidarsi di lui, tanto che i due si diranno pronti a riprendere in mano le redini della loro storia d’amore, fino ad arrivare al momento in cui il ricco imprenditore chiederà alla donna di sposarlo di nuovo.

Spoiler turchi Terra Amara, Züleyha scopre il tradimento di Demir

La ritrovata serenità di coppia viene messa a dura prova dai dubbi di Züleyha, che non tarda ad accorgersi che l’uomo al quale ha concesso nuova fiducia non è affatto indifferente alla vicinanza di Umit. Se da un lato la presenza della giovane dottoressa fa vibrare il cuore di Demir, dall’altro gli sguardi che i due si scambiano non sfuggono all’attenzione di Züleyha.

Tra Umit e Demir si accende la fiamma della passione, e i due si trovano a vivere momenti di intimità. Quando Züleyha scopre che Demir l’ha tradita non la prende affatto bene.

Anticipazioni turche Terra Amara: Züleyha pronta a lasciare villa Yaman

Delusa dal comportamento del marito, Züleyha non ci penserà due volte e – dopo aver preparato in fretta i bagagli – si appresta alasciare villa Yaman con i figli. Intenzionata a lasciarsi per sempre il passato alle spalle, la Altun medita di lasciare Cukurova. Dopo essere riuscita a procurarsi i passaporti necessari per l’espatrio parte, diretta a Cipro.

Quando il ricco imprenditore si rende conto che sta perdendo la donna della sua vita corre da lei per bloccare la sua fuga. Riuscirà Demir ad arrivare in tempo?

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.