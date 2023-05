Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che Gaffur sarà messo in difficoltà da Behice. La zia di Mujigan gli rivelerà di essere a conoscenza del fatto che è stato lui a uccidere Hatip e minaccerà il capomastro. Ma cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Terra Amara anticipazioni Turchia: la ricompensa di Demir

Tutto avrà inizio quando Demir annuncerà – durante una conferenza stampa – di essere disposto a dare una cospicua ricompensa a chi riuscirà a smascherare l’assassino di sua madre. Dopo la morte di Hunkar lo Yaman non riuscirà a darsi pace. Gaffur si rivelerà particolarmente interessato dalla prospettiva offerta dal suo padrone, anche perché con la ricompensa potrà mettere insieme un discreto gruzzoletto per Saniye e la figlioletta Uzum.

Approfittando della richiesta di Demir di portargli in fabbrica il certificato di morte di Hunkar, Gaffur cercherà nei cassetti qualche prova che possa indicargli il nome dell’assassino. Le sue ricerche daranno i risultati sperati, poiché riuscirà a trovare un documento che motiverà la scelta della defunta matrona di denunciare la zia di Mujgan per la morte dei suoi due mariti.

Spoiler Turchia Terra Amara, i sospetti di Behice

Proprio mentre il capomastro si starà recando da Sanije – per mostrarle la scoperta “succulenta” appena fatta – si imbatterà proprio in Behice. La zia di Mujigan non tarderà ad accorgersi delle intenzioni di Taskin e non mancherà di minacciarlo.

Se Gaffur sarà riuscito a scoprire che a uccidere Hunkar è stata la signora Hekimoglu, lei sarà al corrente del fatto che il capomastro ha ucciso Hatip. La richiesta di Behice sarà fin troppo chiara.

Se Gaffur non vuole che lei riveli a tutti che è stato lui a uccidere Hatip Tellidere, il capomastro dovrà tacere su quanto ha appena scoperto!

Terra Amara trame turche, Gaffur pronto a lasciare Cukurova

Le minacce di Behice sconvolgeranno Gaffur, tanto che la donna riuscirà a impossessarsi del prezioso fascicolo prima di allontanarsi. Successivamente il fratello di Gulten ripenserà all’accaduto, arrivando alla conclusione che – a informare Behice del delitto di Hatip – possa essere stata Sermin. Il capomastro ricorderà un dialogo in cui la nipote di Hunkar gli aveva chiesto se avesse mai ammazzato qualcuno. La cugina di Demir lo avrà visto uccidere Hatip?

Il fatto che Behice sia a conoscenza del suo coinvolgimento nell’assassinio di Hatip, spingerà Gaffur a programmare una partenza da Cukurova. L’uomo si recherà così in Comune per ottenere il passaporto, deciso a lasciare in fretta la cittadina turca, per evitare di essere arrestato.

Il capomastro porterà a termine i suoi propositi oppure rinuncerà alla partenza, per il bene di Saniye e della piccola Uzum?

Per scoprire cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.