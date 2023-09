Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che Fikret deciderà di lasciarsi alle spalle l’odio verso la famiglia Yaman e lasciare Cukurova. Cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Fikret fa una scoperta sconvolgente

Nelle prossime puntate inedite Terra Amara Fikret sarà pronto a lasciare Cukurova, I motivi che lo spingeranno verso questa decisione saranno due. Il “figlioccio” di Fekeli si sentirà responsabile quando l’uomo verrà colto da infarto, dopo aver scoperto ciò che stava tramando.

Fekeli scoprirà infatti che il nipote ha preso in affitto uno studio in gran segreto per poter agire liberamente contro Demir. Una volta messo al corrente da Lutfiye – zia del giovane – Ali Rahmet insisterà con la donna per essere condotto sul posto. Qui troverà la dinamite che Fikret aveva intenzione di usare per sabotare il raccolto di Demir, e penserà che il ragazzo fosse disposto a macchiarsi le mani di sangue. La scoperta sarà così sconvolgente per Fekeli, che l’uomo verrà colto da infarto e trasportato in ospedale d’urgenza.

L’altro motivo che convincerà Fikret a lasciare il paese sarà una scoperta sconvolgente che lo costringerà a rivedere il suo passato. Se fino a quel momento Fikret aveva creduto di essere stato frutto di una violenza, la lettera ricevuta da zia Lutfiye gli mostrerà un’altra verità. Adnan Yaman e sua madre avevano infatti una relazione consensuale. La donna era innamorata dello Yaman al punto di pensare al divorzio dal marito Musa.

Fikret deciderà così che è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle e proseguire più serenamente la sua vita. Ma proprio quando avrà deciso di lasciare Cukurova, un gesto di Demir riaccenderà la rivalità tra i due.

Spoiler turchi Terra Amara, il gesto di Demir non piace a Fikret

Durante il ricovero in ospedale di Fekeli Züleyha troverà nella borsa di Lutfiye la lettera della madre di Fikret. Demir avrà così la conferma che suo padre non si è macchiato di violenza, e per riabilitare l’immagine del padre defunto deciderà di fotocopiarla e riempire il paese con la lettera di Safiye.

Il gesto di Demir non piacerà a nessuno della sua famiglia. Tutti penseranno che vedere offesa la dignità della madre potrebbe fare innervosire Fikret e riaccendere le ostilità tra i due. Sarà davvero così?

Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.