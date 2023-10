Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che presto Ali Rahmet Fekeli chiederà a suo nipote di lasciare Cukurova. Tutto avrà inizio quando l’anziano impresario scoprirà che Fikret è d’accordo con Umit per rovinare la ritrovata felicità di Demir e Züleyha. Ma cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Umit e Fikret uniti contro Demir

Demir Yaman decide con Züleyha di dare una seconda chance al loro matrimonio, mentre Fikret medita un nuovo piano per vendicarsi sul fratellastro, “colpevole” di avere avuto un’infanzia molto più serena della sua. Fikret è giunto a Cukurova per vendicarsi su Yaman, per essere stato ignorato fin dalla nascita da suo padre Adnan senior.

Il piano di Fikret è condiviso anche da Umit, che invece ha tutto l’interesse ad allontanare Züleyha per potersi riprendere le attenzioni di Demir. Fikret telefona a Züleyha chiedendole un confronto, e lei accetta di vedere il nipote di Ali Rahmet senza avvisare il marito. Fikret dice a Züleyha che non vuole soldi dalla sua famiglia, ma solo le scuse del fratellastro per tutto il male che il padre ha fatto a lui e a sua madre. L’incontro viene però fotografato da Umit, che intende recapitare le foto a Demir.

Spoiler turchi Terra Amara 3° stagione, Fekeli scopre i piani del nipote

Se Umit può contare sulla complicità di sua madre, lo stesso non si può dire per Fikret. La nuova dottoressa convince Sevda ad aiutarla a riconquistare Demir, instillando in lui il dubbio che la moglie non abbia mai dimenticato Yilmaz e sia tornata con lui solo per fargli pagare il male subito. Fikret al contrario non può certo contare sull’appoggio di “zio” Fekeli, che anzi lo affronta invitandolo a lasciare il paese quando scopre che lui e Umit stanno tramando alle spalle dello Yaman.

Anticipazioni straniere Terra Amara: Fekeli in collera con il nipote

Ali Rahmet si mostra arrabbiato con Fikret, e gli intima di smetterla di rovinare la felicità appena ritrovata tra Züleyha e Demir. L’anziano imprenditore confessa al nipote di essere a conoscenza del fatto che Sevda è la madre di Umit e – deluso dal suo comportamento – lo invita a lasciare Cukurova prima possibile. Il rapporto tra i due peggiora ulteriormente quando Fikret decide di non seguire il consiglio di Fekeli, e gli riconsegna le chiavi di casa affermando che – da quel momento – non lo considera più suo zio.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.