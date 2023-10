Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che Demir Yaman – in un momento di sconforto – cercherà di togliersi la vita. Ma cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Züleyha tradita e amareggiata

Nelle prossime settimane vedremo degenerare la situazione tra Demir e Züleyha. Dopo il ritorno di fiamma tra i due – a seguito della morte di Yilmaz – la Altun farà un’amara scoperta sul conto di Demir. Lo Yaman ha una tresca clandestina con Umit. Sarà proprio la nuova dottoressa di Cukurova a svelarle ciò che è successo tra lei e lo Yaman, confessandole che sono diventati amanti.

Züleyha non reagirà affatto bene alla notizia, e la sua amarezza aumenterà quando Umit le rivelerà di aspettare un figlio da lui. La Altun si sentirà così tradita dall’uomo che ha al suo fianco, con il quale sperava di poter ripartire da zero dopo aver superato il dolore per la morte di Yimaz.

Spoiler turchi Terra Amara, Züleyha vuol lasciare Demir

La delusione e la rabbia avranno la meglio sulla donna, che affronterà il marito e gli dirà che da quel momento in poi vivranno come separati in casa.

Züleyha non vorrà avere più nulla a che fare con il padre di sua figlia, dopo che lui l’avrà tradita ripetutamente con Umit e aspetta un figlio da lei. Per lo Yaman si tratterà di un colpo durissimo e – dopo aver cercato in ogni modo di ricucire il rapporto con la sua amata – si renderà conto che la sta perdendo per sempre.

Anticipazioni straniere Terra Amara: Demir tenta il suicidio

In un raptus di follia lo Yaman prenderà con sé la pistola e si avvicinerà a Züleyha. Cosa avrà in mente lo Yaman? L’uomo le chiederà l’ennesimo confronto e – davanti alle reticenze della moglie – non esiterà a tirare fuori l’arma e puntarla contro sé stesso.

“Senza te al mio fianco sono un uomo finito”

Con queste parole Demir giustificherà il suo desiderio di farla finita per sempre. Avrà davvero il coraggio di premere il grilletto? E Züleyha glielo permetterà?

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.