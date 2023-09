Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che Demir prenderà una drastica decisione nei confronti dell’ex cantante, arrivando a cacciarla via dalla villa. Ma cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Demir vittima della follia di Umit

La relazione con la dottoressa Umit si rivelerà ben presto un incubo per lo Yaman. Quando lui deciderà di tornare con Züleyha e mettere fine alla loro relazione clandestina, la donna farà di tutto per rendergli la vita impossibile. Umit arriverà a inventarsi una gravidanza, pur di distruggere il matrimonio dello Yaman.

Lui potrà contare solo sulla presenza di Sevda e finirà per condividere con la sua seconda madre le difficoltà che sta affrontando a causa della follia di Umit. Sevda sarà per Demir una voce amica, capace di ascoltarlo e consigliarlo. Tuttavia le cose cambieranno radicalmente quando lo Yaman scoprirà che la donna è in realtà la madre di Umit.

Spoiler turchi Terra Amara, Demir furioso con Sevda

La scoperta farà infuriare Demir, che non riuscirà a spiegarsi i motivi per cui Sevda gli abbia tenuta nascosta la verità. In preda alla rabbia lo Yaman rientrerà alla villa e sfogherà la sua delusione sull’ex cantante, la quale tra le lacrime proverà a giustificarsi e rassicurerà Demir di non essere in alcun modo complice di sua figlia e delle sue macchinazioni.

A questo punto però lo Yaman farà fatica a crederle e la caccerà dalla villa.

Terra Amara, news dalla Turchia: la confessione di Demir a Züleyha

Demir sarà profondamente ferito dall’inganno di Sevda e sarà sempre più convinto che la donna abbia aiutato Umit nella sua vendetta. Lo Yaman deciderà così di confessare il suo tradimento a Züleyha e che Umit è incinta. La Altun ammetterà di essere già al corrente di tutto e di aver taciuto per paura della reazione di Demir.

“Giuro che questo bambino non nascerà”

Le parole dello Yaman risuoneranno nella stanza. Demir non saprà che in realtà non c’è nessun bambino in arrivo, e proverà dentro di sé tanta rabbia per aver aiutato Sevda, causando così grandi sofferenze a sua madre Hunkar.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.