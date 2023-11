Le anticipazioni turche quarta stagione Terra Amara ci svelano che presto assisteremo a momenti di tensione per il piccolo Adnan, che verrà rapito da Umit. L’ex amante di Demir mostrerà tutta la sua follia, arrivando a rapire il piccolo per riuscire a scoprire dove si nasconde lo Yaman. Ma cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: la follia di Umit

La giovane dottoressa perderà il controllo nei prossimi episodi Terra Amara, e – sempre più ossessionata da Demir – si recherà a villa Yaman per incontrarlo. Una volta giunta lì però, scoprirà che alla tenuta c’è stato un agguato compiuto da alcuni uomini armati e mascherati, che hanno trascinato via l’imprenditore facendo perdere le proprie tracce.

A quel punto la dottoressa di Cukurova perderà completamente le staffe, e in preda all’ira accuserà Züleyha di avere organizzato l’agguato per consentire al marito di fuggire indisturbato. Umit accuserà Demir di aver ucciso Sevda e – di fronte alle affermazioni di Züleyha che ribadirà di non sapere dove si trova il marito – rapirà il piccolo Adnan.

Anticipazioni straniere Terra Amara: Adnan rapito da Umit

La dottoressa – la complicità di Cumali – lascerà villa Yaman portando con sé il piccolo Adnan. Umit spererà di poter usare il bambino per estorcere delle informazioni su Demir.

Più tardi darà appuntamento a Züleyha, decisa a ridarle suo figlio solo se le rivelerà il nascondiglio del marito. La Altun si recherà nel luogo concordato portando con sé una pistola, per ribadire a Umit che non ha nessuna informazione da darle. La dottoressa non si lascerà intimidire dall’arma e si scaglierà contro Züleyha. Le due donne lotteranno finché un colpo non partirà accidentalmente dalla pistola.

Anticipazioni Turchia Terra Amara

Umit cadrà a terra priva di sensi, e Züleyha si recherà di corsa da Fekeli e Fikret in cerca di aiuto. Zio e nipote ascolteranno la giovane donna – che dirà loro di avere ucciso Umit – e cercheranno un modo per aiutarla.

Fikret si dichiarerà disposto a presentarsi alla polizia e assumersi la colpa dell’omicidio al suo posto.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap che sta registrando ottimi ascolti su Canale 5.