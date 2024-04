Terra Amara, cosa accadrà nel corso della settimana? La soap turca di Canale 5 torna all’appuntamento con i suoi fans con nuovi episodi, in onda nel serale di giovedì 25 e venerdì 26 e nel daytime di domenica 28 aprile. Le vicende di Züleyha e Hakan promettono di tenerci con il fiato sospeso. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, dove eravamo rimasti: le anticipazioni e il riassunto delle puntate precedentu

Negli ultimi episodi Terra Amara – andati in onda domenica 21 aprile – abbiamo assistito alla decisione di Züleyha di cacciare di casa Sermin e Betul, dopo aver scoperto che sono state loro a rubare la spilla portafortuna di Leyla. Vahap – che ha assistito alla scena – ha deciso di ospitare le due donne all’insaputa del fratello. Nel frattempo Fikret ha convinto Zeynep a restare nell’appartamento.

Terra Amara, anticipazioni giovedì 25 aprile

Saranno ben tre episodi quelli che andranno in onda in prime time giovedì 25 aprile. Il cambio palinsesto Mediaset per la festa della Liberazione ha regalato ai fans Terra Amara una graditissima sorpresa, con tre puntate che prenderanno il via alle 21:33 e ci terranno compagnia fino alle 23:02 circa.

Le puntate 642, 643 e 644 saranno incentrate sull’arrivo di Hamran Said a Cukurova. L’uomo arriverà in paese pronto a vendicarsi di Hakan e Abdülkadir, con i quali ha un conto in sospeso. Scopriremo che Hamran è in realtà il figlio di un uomo che i due hanno ucciso anni prima in Libano. Nel frattempo un dubbio si insinuerà nella mente di Abdulkadir. Vahap gli rivelerà infatti che Colak ha solo finto di sposare Betul.

Sarà ancora il perfido Colak protagonista di una spiacevole vicenda, quando scopriremo che il perfido uomo non avrà pagato le sue braccianti. Züleyha non solo provvederà a risarcirle, ma penserà con Fikret anche un modo per poterle aiutare.

Sermin e Betul saranno costrette ad accettare l’offerta di Vahap e trasferirsi a casa sua, ma la convivenza si presenterà fin da subito complicata. L’uomo le tratterà come se fossero al suo servizio, e Betul non sarà disposta a sopportare. Sermin però cercherà di convincere la filia a stare al gioco, per evitare che finiscano ancora una volta senza un tetto sulla testa.

Anticipazioni e trame Terra Amara 26 aprile

Venerdì 26 aprile la serie TV turca torna nel serale di Canale 5 con altri 3 episodi, in onda dalle 21:38 alle 23:16 circa. Nel corso delle puntate vedremo Colak in difficoltà. L’uomo dovrà fare i conti con la decisione dei braccianti di non lavorare più per lui. Grazie alla presa di posizione di Züleyha, Colak non avrà più nessuno nei suoi terreni.

Fikret nel frattempo riuscirà a rintracciare Ali Riza, e gli offrirà di prendersi cura della sua famiglia in cambio di una confessione alle autorità, nella quale dichiari che è stato lui a uccidere Fekeli per conto di Abdulkadir.

Sermin arriverà alla villa di Colak e – con la scusa di prendere dei vestiti per la figlia Betul – riuscirà a portare via una pistola.

Terra Amara, trame puntate domenica 28 aprile

Dopo due appuntamenti serali, Terra Amara torna a farci compagnia nel daytime domenicale di Canale 5. Gli episodi in onda dalle 14:49 alle 16:30 circa si preannunciano ricchi di suspence. Nei due episodi che prenderanno il via alle 14:49 e ci terranno compagnia fino alle 16:30 circa vedremo Hakan rischiare la vita. Hamran, il giovane boss della mafia libanese giunto da poco a Cukurova, cercherà infatti di ucciderlo e solo l’intervento tempestivo di Abdulkadir riuscirà a salvargli la vita.

Dopo questa brutta esperienza Hakan apparirà sempre teso, e il suo strano comportamento finirà per insospettire Züleyha. Anche quando si troverà in vacanza con la moglie e i bambini, l’uomo mostrerà un atteggiamento strano che spingerà Züleyha a seguirlo per scoprire cosa stia accadendo.