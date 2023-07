Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che nelle prossime settimane assisteremo ad alcune rivelazioni fatte da Züleyha che getteranno molte ombre sulla zia di Mujigan. La Altun accuserà pubblicamente Behice di aver ucciso i suoi ex mariti e Hunkar. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni straniere: il cerchio si stringe intorno a Behice

La moglie di Demir da tempo sospetta che Behice abbia ucciso Hunkar, ma non ha in mano nessuna prova a sostegno della sua ipotesi. Per questo motivo Züleyha decide di assumere un investigatore privato nel corso della terza stagione Terra Amara.

Nel frattempo anche le ricerche svolte dallo Yaman iniziano a dare i propri frutti, e un tassista risponde all’appello dell’uomo che ha promesso dei soldi a chiunque possa dargli informazioni utili a smascherare l’assassino della madre. Il tassista dichiara di avere accompagnato – la sera dell’omicidio di Hunkar – una donna che corrisponde alla descrizione di Behice nel campo in cui successivamente è stato ritrovato il corpo di Hunkar.

Spoiler turchi Terra Amara, Demir furioso con Behice

A questo punto lo Yaman non ha più dubbi e si reca a casa di Behice. Demir è furioso e intende vendicare la madre strangolando la zia di Mujigan. Solo l’intervento di Züleyha e di Sevda riesce a scongiurare il peggio.

Nel frattempo anche il detective assunto dalla Altun riesce a procurarsi delle prove e consegna a Züleyha documenti fondamentali per le sue indagini. A dire il vero la donna ha in mano molto più di quanto aveva sperato di ottenere, poiché il detective è riuscito a scoprire che Behice ha ucciso in passato anche i suoi ex mariti – con la complicità del fratello medico – per impossessarsi delle loro ricchezze.

Terra Amara anticipazioni Turchia: Züleyha accusa pubblicamente Behice

La Altun è pronta a smascherare la zia della dottoressa. I precedenti omicidi non fanno che confermare l’ipotesi che la donna avesse ritenuto possibile sedurre e sposare Fekeli per appropriarsi dei suoi averi e poi liberarsene al momento opportuno, esattamente come aveva già fatto in passato con i suoi ex mariti.

Alla luce di ciò è chiaro che la presenza di Hunkar – e i progetti di matrimonio tra la madre di Demir e Ali Rahmet – costituivano un problema per Behice, che ha così deciso di liberarsi della donna senza troppi scrupoli.

Infervorata dalle scoperte appena fatte Züleyha si reca al circolo dove si trova Behice e la accusa – davanti a molte persone – di essere un’assassina.

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.