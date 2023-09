Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono una delle coppie che hanno visto nascere il loro amore all’interno degli studi di Uomini e Donne. I due hanno ora deciso di sposarsi il prossimo anno. Ripercorriamo insieme la loro storia che ha appassionato milioni di telespettatori.

Da Uomini e Donne al matrimonio: nozze per Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Teresa Langella è pronta a mettere l’anello al dito e sta già organizzando il suo matrimonio con Andrea Dal Corso. La giovane ha prima partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne e poi fu una delle tentatrici di Andrea Celentano nella seconda edizione di Temptation Island. Dopo arrivò il trono di Uomini e Donne dove Teresa fu subito colpita da Andrea Dal Corso.

La loro storia però non andò subito bene. Soltanto alla fine del programma decisero di provarci. Ora a distanza di anni, hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore. La proposta di matrimonio è arrivata durante un viaggio alle Seychelles. La data è fissata per maggio 2024 in Costiera con la Langella che sui social già posta storie e video di abiti da sposa e mani curate.

In un’intervista a Fanpage ha raccontato del suo rapporto con Maria De Filippi e di alcuni retroscena su Andrea, anche lui tentatore nella stessa edizione di Temptation Island:

“Lei ti legge l’anima, la ringrazierò per sempre. Le sarò sempre grata, così come alla Mennoia. Arrivai lì come una ragazza di un paesino, ci ho creduto in quella esperienza. Ad inizio Temptation Island al momento dello “scappucciamento” incrociai lo sguardo di Andrea, ricordo che mi venne una fitta al cuore. Poi non ci incontrammo più. Dopo il programma offrirono il trono ad entrambi. Lui però disse di no perché era impegnato, altrimenti ci saremmo trovati entrambi sul trono, vicini”.

Andrea fu scelto e disse no

Tutti ricordano la scelta di Teresa Langella che andò in onda in prima serata su Canale 5 nel 2019 in uno ‘Speciale Uomini e Donne’. La tronista campana doveva scegliere tra Andrea e Antonio e scelse Andrea che però non si presentò alla villa. Dopo aver parlato con il padre di Teresa, Andrea decise di dire no alla tronista. Mesi dopo però ci ripensò e ora fanno coppia fissa.