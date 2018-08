Le coppie protagoniste di Temptation Island Vip, programma condotto da Simona Ventura, sono già approdate in Sardegna e hanno iniziato le registrazioni della trasmissione. Ciascuna di loro, però, prima del sequestro dei cellulari, ha voluto lasciare un messaggio sui social ai propri fan. Cosa succederà dopo questa avventura? Qualcuno si è detto sicuro di uscirne ancora più forte ed innamorato, altri hanno espresso le loro paure.

Temptation Island Vip: Nilufar e Giordano

Nilufar Addati, ad esempio, sul suo profilo Instagram, postando una foto di lei e Giordano intenti a baciarsi, ha scritto: “Noi vi salutiamo così. Ci vediamo tra un po’, sempre così o forse un po’ di più“. L’ex tronista di Uomini e Donne è sempre sembrata piuttosto ottimista e sicura.

Cosa succederà, però, nel villaggio delle ragazze visto che, come tentatore, è stato scelto un suo ex corteggiatore? Cosa farà Nilufar trovandosi davanti nuovamente colui con cui ha vissuto l’esperienza del trono classico?

Nelle ultime interviste Giordano, invece, si è sempre detto più preoccupato per la partecipazione al programma. Mentre Nilufar ha continuato a mostrare una certa sicurezza, l’ex corteggiatore ha svelato di aver qualche piccolo timore. In fin dei conti, vedendo cosa è accaduto nelle passate edizione di Temptation Island, con i concorrenti non famosi, Giordano potrebbe non aver tutti i torti a preoccuparsi.

Nonostante ciò sul suo profilo Instagram vi sono solo foto sorridenti e felici. Nell’ultimo scatto lui e Nilufar paiono, oltretutto, inseparabili.

Temptation Island Vip: Stefano Bettarini

Insieme, prima della partenza, più innamorati che mai, anche Stefano Bettarini e Nicoletta Larini.

L‘ex marito di Simona Ventura, che si ritroverà a mettere a rischio la sua storia d’amore con l’attuale compagna proprio sotto gli occhi dell’ex moglie, su Instagram ha scritto: “L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso“.

Riuscirà la coppia ad uscire dal programma più forte ed innamorata di prima? Voi che ne pensate?

Temptation Island Vip: Sossio Aruta

Dopo aver dato parecchio filo da torcere a Tina Cipollari durante Uomini e Donne Over, Sossio Aruta è pronto a sbarcare in Sardegna, anzi a Temptation Island Vip.

Il calciatore metterà così subito alla prova i suoi sentimenti per Ursula. La coppia si è formata da pochi mesi e sono in pochi a scommettere che potrà rimanere unita nonostante tutte le tentazioni.

Sossio, infatti, durante il trono Over ha sempre dimostrato di poter avere numerosi dubbi su qualsiasi compagna sedesse al suo fianco. Cosa succederà in Sardegna? Come andranno le cose?

Il calciatore non ha pensato, come altri, a lasciare un saluto social di coppia, ma negli ultimi post si è dedicato soprattutto alla sua carriera da calciatore e alle importanti novità che lo riguardavano.

