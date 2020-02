Per chi ama il reality delle tentazioni e dell’amore, ovvero Tempation Island Vip vi anticipiamo che quest’anno il reality targato Fascino avrà nuovamente alla conduzione Alessia Marcuzzi. La bombastica conduttrice delle Iene sarà nuovamente al timone della terza edizione del format con i vip.

Alessia Marcuzzi nuovamente al timone di Temptation Island Vip 2020

Dopo la conduzione della scorsa stagione che ha registrato ascolti record sarà nuovamente Alessia Marcuzzi ad accompagnarci nell’isola dell’amore raccontandoci le avventure amorose di sei coppie vip, che decideranno di mettere alla prova il loro amore e la loro storia rimanendo separati per ventuno giorni in villaggi diversi con i rispettivi tentatori e tentatrici.

Intanto la bionda showgirl è impegnata attualmente alla conduzione de le “Le Iene” con l’amico Nicola Savino.

La Marcuzzi sarà dunque alle prese con nuove coppie e dovrà gestire al meglio le reazioni dei fidanzati e delle fidanzate. Nella scorsa stagione ha dovuto fare i conti con la fuga di Ciro Petrone, che ha raggiunto la sua fidanzata scappando dal villaggio dei fidanzati. E ha dovuto anche rimettere a posto il fidanzato di Nathalie Caldonazzo, Andrea Ippoliti che le si è rivolto in modo molto brusco.

E che dire della coppia formata da Pago e Serena Enardu? In questi giorni sta imperversando dentro la Casa del Grande Fratello Vip 2020 molto criticata dal web. I social accusano la coppia di essere d’accordo e di non essere trasparenti e limpidi come vogliono far credere. Ricordiamo perfettamente tutti i falò di Pago,le lacrime versate e anche gli scleri.

Tempatation Island Vip 2020: chi sono le coppie che parteciperanno?

Vi abbiamo annunciato la conduttrice del reality dei sentimenti, ma ancora nulla si sa sulle coppie che vi penderanno parte. Sicuramente alcune coppie potrebbero arrivare da Uomini e Donne e altri del panorama dello spettacolo.

Quando andrà in onda Temptation Island Vip 2020?

Nemmeno la data di messa in onda è stata rivelata ma con buona probabilità sarà nell’autunno del 2020. Infatti di solito a giugno -vluglio andrà in onda il format originale con le coppie non vip alla cui conduzione troveremo nuovamente l’inossidabile Filippo Bisciglia reduce da Amici Celebrities dove ha trionfato la sua compagna Pamela Camassa.