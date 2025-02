Nella versione made in Spagna di Temptation Island si registra lo scandalo della reazione furiosa di Montoya, al tradimento della fidanzata Anita con il tentatore Manuel.

Temptation Island é al centro della cronaca rosa nel mondo, nella sua versione iberica. Tra le anticipazioni della nuova stagione di Temptation Island Spagna si registra lo scandalo più discusso nel web, con il tradimento della fidanzata Anita, commesso con la complicità del tentatore Manuel.

Accade nel villaggio delle fidanzate che separa la giovane dal villaggio dei fidanzati, dove alloggia il compagno di lei, Montoya. Dall’altra parte delle mura al limes che divide le fidanzate dai rispettivi fidanzati e le tentatrici, Montoya é furioso alla notizia che Anita faccia ormai coppia con Manuel, tanto da consumare un rapporto di sesso con lui.

Le regole del docu-reality

I fidanzati in corsa, alle presentazioni di inizio partecipazione al docu-reality di Mediaset, si sono dichiarati in balia di una crisi d’amore, con la scelta di prendere parte al gioco delle seduzioni dividendosi per il periodo di un soggiorno in uno dei due villaggi nell’isola delle tentazioni, al fine di testare i propri sentimenti.

In un primo villaggio le fidanzate sono chiamate alla convivenza con i tentatori e il secondo villaggio vede i fidanzati convivere con le tentatrici.

E a quanto pare, Anita non riuscirebbe a resistere al fascino del tentatore Manuel. Tanto da finire tra le clip del programma con un loro bacio romantico e un focoso momento di passione tra le lenzuola, in un letto della produzione.

Montoya furioso, il fidanzato irrompe nel villaggio delle fidanzate

Le anticipazioni di Temptation Island Spagna, in un mix tra alto tasso erotico e tensioni, destano attenzione dei telespettatori delle reti Mediaset nel mondo e sono tra i trend di discussione globali nel web. E a destare scalpore é la reazione furiosa di Montoya, che alla notizia delle effusioni di Anita con Manuel non riesce a contenere la rabbia.

Finito in preda all’ira, in reazione alle clip dell’infedeltà di Anita, il fidanzato lascia il loft delle tentatrici. Ma non solo. Montoya fa irruzione improvvisa nel villaggio delle fidanzate, scagliandosi contro la sua amata, disperato:

“Pu**ana. Mi hai distrutto, te ne pentirai per il resto della tua vita”, esclama il fidanzato ad Anita, facendo invasione nel villaggio dei tentatori.