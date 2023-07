Greta Rossetti, tentatrice di Temptation Island, ha conquistato il cuore di Mirko Brunetti. I due sono infatti usciti insieme dal programma dopo che Mirko ha lasciato la sua ragazza Perla durante l’ultimo falò di confronto. Ma chi è la single che ha portato alla rottura della coppia che conviveva da anni? Conosciamola insieme tramite alcune informazioni trovare in rete.

Temptation Island, chi è Greta Rossetti: la tentatrice che ha conquistato Mirko

Greta Rossetti è una delle single che ha partecipato all’edizione 2023 di Temptation Island. Da subito ha instaurato un rapporto molto stretto con Mirko e i due nel corso del programma sono stati sempre più vicini. Al falò di confronto, Mirko ha scelto di lasciare la sua fidanzata Perla e conoscere Greta. Ma chi è Greta? Wittytv aveva intervistato tutti i single chiedendo a ognuno di loro di presentarsi. La giovane si era raccontata così:

“Ciao sono Greta, ho 24 anni e vengo da Monza. Nella vita lavoro nell’azienda dei miei genitori, mi occupo della parte contabile. Nel tempo libero amo stare con la mia famiglia, a cui sono legata particolarmente, e con i miei cagnolini (ne ho cinque). Pratico palestra come hobby e faccio equitazione. Amo stare in mezzo alle persone e amo tanto le persone premurose e dolci come me.

Penso che un uomo venga attratto da me dallo sguardo. Tra 10 anni mi vedo mamma, con la mia famiglia e i mie tre bambini. Ho il senso di famiglia da quando ero piccola e spero col mio uomo di crearmela. Il mio motto nella vita è: credici sempre, perché se vuoi ottenere una cosa devi crederci fino in fondo e alla fine ci riuscirai“.

Quella di Temptation Island non è stata la sua prima partecipazione televisiva. In passato era comparsa nello studio di SportItalia. Per quanto riguarda le sue precedenti relazioni, alcuni siti di gossip riportano di una sua frequentazione con Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne.

Greta Rossetti: il profilo instagram e TikTok

Greta Rossetti ha chiuso il suo profilo instagram che è @gre_rossetti. Al momento conta circa 195 mila follower. Su TikTok invece conta circa 48 mila follower e il suo profilo (@greta_rossetti) la vede presa in alcuni balletti diventati virali.