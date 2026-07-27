Tutto pronto per una nuova puntata di Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia trasmessa stasera, lunedì 27 luglio 2026, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Temptation Island 2026 puntate: stasera la settima Canale 5

Stasera, lunedì 27 luglio 2025, dalle ore 21.20 va in onda la settima puntata di Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Si tratta solo della prima del “triplette” che vede il reality show dei sentimenti fare compagnia a milioni di telespettatori per tre serate di seguito. Del resto il successo è davvero inarrestabile considerando che la scorsa puntata ha totalizzato 3,975.000 spettatori con uno share del 32.85% con picchi di 4.486.000 spettatori e 44% di share. Nella puntata di stasera, la settima di questa fortunatissima edizione, scopriremo il destino delle coppie rimaste ancora nei rispettivi villaggi.

La prima coppia protagonista di stasera è quella formata da Bernadette e Diamante. Un epilogo del tutto sorprendente per i due, visto che Diamante nel villaggio dei fidanzati ha maturato non solo il grande sentimento nei confronti di Bernadette, ma anche il desiderio di volerla sposare. Così con un enorme mazzo di rose rosse ha deciso di lasciare il villaggio dei fidanzati per raggiungere la fidanzata e chiederla in sposa. Una proposta di matrimonio che promette davvero grandi emozioni.

Temptation Island 2026, nuovi falò di confronto e il ritorno di alcune coppie

Non solo, durante la settima puntata di Temptation Island 2026 scopriremo anche l’evoluzione di un’altra coppia quella formata da Francesca e Danilo. Lei è sempre più vicina al single Marco per cui non nasconde di provare un certo interesse, mentre Danilo ha intrecciato un rapporto speciale con la single Giulia. Spazio poi alla coppia formata da Soraya e Cristian, il cui destino sembra oramai molto chiaro visto che lei è sempre più interessata al singole Dimitri. Infine la coppia di Giovanni e Sabrina, una delle più discusse di questa edizione per i comportamenti della ragazza che si è spinta al punto tale da chiedere un bacio al single Lory.

Attenzione: nella settima puntata di Temptation Island ci sarà anche il ritorno di due coppie protagoniste di questa edizione. A svelarlo è stato proprio Filippo Bisciglia che ha rivelato: «cosa ne sarà di Sara e Gabriele? E di Alessandra e Rosario? Filippo Bisciglia anticipa che queste due storie riservano ancora dei risvolti inaspettati di un finale ricco di emozioni e soprese in cui le coppie protagoniste sono chiamate a fare chiarezza sui propri sentimenti». Cosa succederà?

Questo e tanto altro nella puntata di stasera di Temptation Island 2026 su Canale 5!