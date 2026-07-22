Torna l’appuntamento con Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia trasmessa stasera, mercoledì 22 luglio 2026, in prima serata su Canale 5. Scopriamo le le anticipazioni.

Temptation Island 2026 puntate: stasera la sesta Canale 5

Stasera, mercoledì 22 luglio 2025, dalle ore 21.20 va in onda la sesta puntata di Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Prosegue inarrestabile il successo del format che, due giorni fa, ha incollato dinanzi alla tv 3.874.000 spettatori con uno share del 31.1%. La puntata di stasera, la sesta di questa fortunatissima edizione, si preannuncia imperdibile per i milioni di telespettatori che si sono appassionati alle storie delle coppie protagoniste.

Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata ci eravamo lasciati con la coppia formata da Andrea e Iris. Dopo essersi avvicinato alla single Sary, Andrea nel cuore della notte ha scoperto di essere follemente innamorato della fidanzata Iris e di sentire la sua mancanza. Una vera e propria scoperta per il ragazzo che, dopo essersi confidato con gli altri compagni d’avventura, ha deciso di richiedere un falò di confronto immediato. Filippo Bisciglia si è recato nel villaggio delle fidanzate per comunicarlo a Iris che è rimasta visibilmente colpita. Cosa deciderà di fare? Iris accetterà di incontrare il fidanzato Andrea in spiaggia per il falò di confronto?

Temptation Island 2026, nuovi falò di confronto per le coppie

Non solo, durante la sesta puntata di Temptation Island 2026 scopriremo anche il destino della coppia formata da Cristian e Soraya. Lei è sempre più vicina al single Dimitri al punto da confessare di voler chiedere un falò di confronto con il fidanzato Cristian dopo averne rifiutati ben due! Poi è la volta della coppia fantasma formata da Bernadette e Diamante. Assenti per le prime sei puntate del programma, questa sera faranno il loro debutto regalando inattesi colpi di scena.

Spazio poi alla coppia di Francesca e Danilo. Lei si è avvicinata al single Marco facendo letteralmente perdere la parola al fidanzato che dal canto suo non rifiuta le attenzioni della single Giulia. Infine la coppia Sabrina e Giovanni. Dopo l’ennesimo no al falò di confronto richiesto dal fidanzato Giovanni, Sabrina chiederà un bacio al single tentatore Lory. Cosa succederà?

Questo e tanto altro nella puntata di stasera di Temptation Island 2026 su Canale 5!