Nella penultima puntata di Temptation Island 2024, Lino e Alessia si sono ritrovati al secondo falò. Ebbene Lino ha chiesto alla produzione di poter organizzare un falò molto speciale per chiedere perdono alla fidanzata. Una volta solo in albergo, dopo la rottura con Alessia, Lino pur avendo parlato sin da subito con la tentatrice, ha ripensato a tutta la situazione e provato a riconquistare la sua bella fidanzata. C’è riuscito? Certo che no. Anche se i sentimenti non si spengono subito. Ecco il Video Witty Tv