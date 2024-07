Dopo il boom di ascolti della prime puntate prosegue il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2024 con la terza puntata in onda giovedì 11 luglio 2024 in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni di quella che si preannuncia una puntata imperdibile tra nuove crisi di coppia e falò di confronto.

Temptation Island 2024, coppie in crisi: chi si lascerà? Anticipazioni 11 luglio

Giovedì 11 luglio 2024 dalle ore 21.34 va in onda la terza puntata di Temptation Island 2024, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La seconda puntata è iniziata con il secondo rifiuto di Lino al falò di confronto immediato richiesto dalla fidanzata Alessia. Lino non si sente ancora pronto a confrontarsi con la fidanzata Alessia, ma soprattutto vuole continuare la sua esperienza nel villaggio delle single dove si è avvicinato a Maika. Come reagirà Alessia ai nuovi filmati del fidanzato?

Attenzione spoiler: circolano voci ed indiscrezioni che Alessia, stanca dei continui rifiuti del fidanzato Lino ai falò di confronto, ha superato la recinzione che separa i due villaggi per incontrarlo. Una sorta di fuga alla Ciro Petrone diventata cult nelle scorse edizioni.

Temptation Island 2024, coppie in crisi: una nuova consapevolezza per Jenny

La terza puntata di Temptation Island 2024 si preannuncia ricca di colpi di scena e novità per le coppie protagoniste. Jenny, dopo aver scoperto la doppia vita del fidanzato Tony, ha acquisito una nuova consapevolezza trovando l’appoggio dell’amica Alessia. Non solo, Siria, la fidanzata di Matteo, si è avvicinata al single Fabio confessando le sue insicurezze e il suo desiderio di libertà.

Martina, invece, è sempre più intrigata dal single tentatore Carlo innescando la gelosia del fidanzato Raul. Quanto resisterà ancora? Novità in arrivo anche per Gaia che potrebbe assistere ad un nuovo tradimento del fidanzato Luca sempre più vicino alla single Nicole. Come sempre durante la puntata spazio anche all’atra coppia protagoniste di questa edizione: Vittoria e Alex. Cosa succederà?

Per scoprilo appuntamento dalle 21.34 con la seconda puntata di Temptation Island 2024 in prima serata su Canale 5.