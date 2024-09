Dopo la prima puntata che ha raccolto 3.362.000 spettatori pari a uno share del 23,88%, prosegue il viaggio dei sentimenti di Temptation Island 2024 con la seconda puntata di stasera, martedì 17 settembre 2024 trasmessa in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni tra prime crisi di coppia e falò di confronto.

Temptation Island 2024, per le coppie c’è il primo falò di confronto?

Martedì 17 settembre 2024 dalle ore 21.34 appuntamento con seconda puntata di Temptation Island 2024, il reality show dei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia su Canale 5. Durante la prima puntata ampio spazio è stato dedicato alla coppia formata da Titty e Antonio dopo la verità raccontata da lui in un filmato. «Ho mentito sulle motivazioni di Temptation, voglio cominciare dalla verità. Se avessi raccontato tutto a Titty non mi avrebbe fatto parlare, mi chiudo in me stesso. Lei è aggressiva, ha una mentalità chiusa» – sono le parole di Antonio. Non solo, Antonio ha anche ammesso – «la verità è che la fiamma che all’inizio è scoppiata, giorno dopo giorno, sta sparando. Non sono più sicuro dei sentimenti che provo nei suoi confronti». La reazione di Titty nel pinnettu è stata immediata: «non sta bene con la testa».

Il peggio per Titty è arrivato quando ha sentito il fidanzato confessare «la proposta di matrimonio? L’ho fatta perché mi sentivo il fiato sul collo!». Stando alle anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island 2024 Titty, dopo aver visto alcuni filmati del fidanzato Antonio, ha richiesto il falò di confronto anticipato. Come reagirà il fidanzato e soprattutto accetterà?

Temptation Island 2024, coppie in crisi: Anna lascerà Alfred?

Non solo il falò anticipato tra Titty e Alessio, la seconda puntata di Temptation Island 2024 si preannuncia difficile anche per un’altra coppia protagonista di questa edizione. Si tratta di Anna e Alfred, dopo che la ragazza ha visto il fidanzato avvicinarsi alla single Sofia che non sembra affatto disprezzare le sue attenzioni. Dopo un anno e 9 mesi d’amore, la coppia è arrivata al capolinea? Durante la prima puntata Alfred ha confessato diversi tradimenti e si è lasciato sin da subito andare con la single Sofia facendo infuriare non poco la fidanzata Anna. Cosa succederà?

Per scoprilo vi inviamo a seguire dalle 21.34 con la seconda puntata di Temptation Island 2024 in prima serata su Canale 5.