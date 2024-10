Stasera, martedì 8 ottobre 2024, va in onda la quinta puntata di Temptation Island 2024, il viaggio nei sentimenti campione d’ascolti di Canale 5. Filippo Bisciglia è pronto a raccontare l’evoluzione delle coppie di concorrenti tra crisi, tradimenti e falò di confronto.

Temptation Island 2024 puntate, falò di confronto tra Alfred e Anna

Martedì 8 ottobre 2024 dalle ore 21.34 torna l’appuntamento con Temptation Island 2024 giunto alla quinta puntata. Il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia si conferma uno dei programmi più visti del piccolo schermo con 3.293.000 spettatori con il 22.6% di share battendo così la concorrenza. Per la quinta puntata nuovi colpi di scena attendono le coppie e il pubblico da casa curioso di scoprire come si concluderà il loro viaggio nei sentimenti.

E’ in corso una vera e propria tempesta per diverse coppie di Temptation Island 2024 oramai sempre più distanti. A cominciare da Alfred e Anna; lui ha baciato la single tentatrice Sofia e ha chiesto il falò di confronto immediato con la fidanzata. Dal canto suo Anna non attende altro dopo aver visto le immagini del bacio nel pinnettu: « Lo voglio subito il falò, non voglio nemmeno prepararmi. Devo andare via adesso. Sto andando via. Mi sta venendo un infarto».

Temptation Island 2024, coppie in crisi: Titty e Antonio

Cosa succederà nella puntata di stasera di Temptation Island 2024? Spazio anche alla coppie formata da Federica ed Alfonso. Lei nel pinnettu vedrà il fidanzato Alfonso vicinissimo ad una single tentatrici. La sua reazione sarà del tutto inaspettata e c’è chi è pronto a scommettere che richiederà immediatamente il falò di confronto.

Tra le coppie protagoniste anche quella formata da Titty e Antonio. Nella scorsa puntata all’ennesimo video del fidanzato intento a flirtare con la single Saretta, Titty ha compiuto un gesto inaspettato lanciando l’anello di matrimonio nel fuoco. «Era la cosa più bella che avevo, ma ora si facesse la sua storia, io mi sento sempre più forte. Non ha più senso avere quell’anello» – commenta Titty disgustata dalle parole e dai comportanti del fidanzato Antonio che si lascia anche spaccare: « Titty è perfetta al 70%, per il restante 30% mi avvelena la giornata. Sara riempie il 30% delle sue lacune. Se mi chiedi: ‘Se ora apro la porta, dove vai?’. In questo momento ti dico che vado da Sara, è più completa» Falò di confronto in arrivo anche per loro?

Per scoprirlo vi invitiamo a seguire dalle 21.34 la quinta puntata di Temptation Island 2024 in prima serata su Canale 5.