Tutto pronto per la data d’inizio di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti che torna in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni e la data di partenza della nuova edizione.

Temptation Island 2023: quando inizia e conduttore

Ci siamo, dopo un anno di pausa è tempo di Temptation Island 2023. Il reality show dei sentimenti di Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione affidata alla conduzione di Filippo Bisciglia. L’ex concorrente del Grande Fratello è il conduttore della nuova stagione che si svolgerà nuovamente in una location da sogno in Sardegna. Ma quando inizia? La data di inizio della nuova edizione è fissata per lunedì 26 giugno su Canale 5.

Al momento non è dato sapere di più. Non si conoscono le coppie né tantomeno i tentatori e tentatrici con cui i fidanzati e fidanzate dovranno convivere per 21 giorni in un resort della Sardegna. Non cambia il format: alcune coppie hanno deciso di mettere in gioco la propria relazione e il proprio amore. Tre lunghe settimane di filmati fino al falò di confronto finale a cui decideranno di uscire insieme o da single.

Temptation Island 2023, anticipazioni

Pronti alla nuova edizione di Temptation Island 2023? Svelata la data d’inizio della nuova stagione del reality show dei sentimenti prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia. Al via da lunedì 26 giugno 2023 l’undicesima edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia che torna al timone dopo un anno di pausa.

Nulla è trapelato sul cast, anche se i ben informati parlando della presenza tra tentatori e tentatrici di qualche vecchia conoscenza di Uomini e Donne, il dating show di successo di Maria De Filippi. Continuate a seguirci per essere informati su tutte le novità e il cast della nuova edizione di Temptation! Nell’attesa segnate in agenda la data di inizio della nuova stagione: lunedì 26 giugno 2023!