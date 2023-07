Dopo il boom di ascolti della prima puntata, ben 3,5 milioni di telespettatori (26.14% di share), tutto pronto per la seconda puntata di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti in onda lunedì 3 luglio 2023 in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni tra prime crisi di coppia e primi falò di confronto.

Temptation Island 2023, per le coppie c’è il primo falò di confronto

Lunedì 3 luglio 2023 dalle ore 21.34 appuntamento con la seconda puntata di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La prima puntata si è conclusa con la richiesta di Isabella di incontrare immediatamente il fidanzato Manuel per un falò di confronto. Manu, 27 anni tranviere di professione, non appena entrato nel villaggio dei fidanzati si è sfogato parlando delle difficoltà con la fidanzata Isabella. Le parole del ragazzo hanno molto deluso Isabella, 26enne milanese, che ha richiesto un falò chiarificatore dopo aver ascoltato: “ti fa sempre capire che non vali niente. Ci sono stati mesi in cui arrivavo agli ultimi giorni senza un euro, perché mi sentivo di doverle dare tutto quello che avevo. Io non contavo più niente, era tutto per lei“.

Manuel avrà accettato il falò di confronto anticipato con Isabella oppure no? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata di stasera per capire se Manuel deciderà o meno di accettare il falò anticipato richiesto da Isabella.

Temptation Island 2023, coppie in crisi: Alessia e Davide vivranno un momento cruciale

Non solo il falò anticipato tra Isabella e Manu, visto che la seconda puntata di Temptation Island 2023 si preannuncia difficile anche per un’altra coppia protagonista di questa edizione. Si tratta di Alessia e Davide come ha annunciato proprio Filippo Bisciglia a fine puntata (qui la nostra esclusiva intervista): “anche Alessia e Davide arriveranno a un momento cruciale del loro percorso“.

Cosa succederà tra i due? Ricordiamo che durante la prima puntata Alessia si è confidata con un tentatore dicendo “sono sprecata per stare con lui”. Il fidanzato Davide ha reagito molto male “se lei non riesce a trattenersi davanti a tutta Italia, figurati quando le telecamere non ci sono che caz** può fare!”. Che dire i presupposti per un falò anticipato ci sono davvero tutti! Spazio poi anche alle altre coppie Gabriela e Giuseppe, Vittoria e Daniele, Francesca e Manuel, Alessia e Federico e Perla e Mirko. Cosa succederà?

Per scoprilo appuntamento dalle 21.34 con la seconda puntata di Temptation Island 2023 in prima serata su Canale 5.