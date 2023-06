A distanza di due anni dalla messa in onda di Temptation Island, il docu-reality di canale 5 condotto da Filippo Bisciglia torna sugli schermi dell’ammiraglia Mediaset. Scopriamo qualche dettaglio in più sul cast: le coppie e i tentatori e le tentatrici.

Temptation Island 2023: anticipazioni prima puntata di lunedì 26 giugno

Finalmente torna sugli schermi di canale 5 Filippo Bisciglia che sarà nuovamente al timone di Temptation Island che prende il via lunedì 26 giugno in prima serata su canale 5. Quest’anno le coppie che metteranno alla prova il loro amore sono sette e sono: Ale e Federico, Francesca e Manuel, Davide e Alessia, Gabriela e Giuseppe, Isabella e Manu, Vittoria e Daniele, Perla e Mirko.

Ci siamo, tutto è pronto… Mancate solo voi! Ci vediamo domani in prima serata su Canale 5 con la prima puntata di #TemptationIsland 🌴😎🔥 pic.twitter.com/iEgbA40kWJ — Temptation Island (@TemptationITA) June 25, 2023

Per 21 giorni vivranno separati nella splendida location del Is Morous Relais in Sardegna, un resort che ospiterà le fidanzate in un villaggio assieme ai tentatori e i fidanzati in un altro villaggio assieme alle tentatrici. 28 single in totale, che cercheranno di tentare i fidanzati e le fidanzate: al termine delle tre settimane, le coppie dovranno decidere nel fatidico falò di confronto se lasciare il reality in coppia o da separati.

Le coppie di Temptation Island 2023: qualcosa su di loro

Ale e Federico – Ale lavora come receptionist al porto di Trieste. Federico (31 anni) nella vita fa il programmatore. I due stanno insieme da tre anni ma convivono dal novembre del 2021. A “Temptation Island” ha scritto Ale.

Alessia e Davide – Alessia lavora come assistente sociale presso l’ospedale di Terracina. Vive con il compagno Davide che lavora con il 118 come autista di ambulanza. Stanno insieme da 11 anni. A “Temptation Island” ha scritto Alessia.

Francesca e Manuel – Francesca, tecnico della riabilitazione psichiatrica, da due anni e mezzo sta con Manuel, rappresentante farmaceutico. Hanno convissuto per un anno e attualmente sono in una fase transitoria. A “Temptation” ha scritto Francesca.

Gabriela e Giuseppe – Gabriela estetista, sta con Giuseppe, che lavora nell’azienda di famiglia. Stanno insieme da sette anni, da quando erano poco più che ragazzini. Giuseppe è stato il suo primo bacio, il suo primo tutto. A “Temptation Island” ha scritto Gabriela.

Manu e Isabella – Manu è un tranviere ed è fidanzato con Isabella, che lavora presso un’agenzia di organizzazione di eventi. Entrambi sono di Milano. Stanno insieme da tre anni e mezzo. È stato Manu a decidere di scrivere a “Temptation Island”.

Daniele e Vittoria – Daniele è direttore di un supermercato. Divorziato, ha un figlio da un precedente matrimonio e convive a Roma con Vittoria che ha aperto un centro estetico. Stanno insieme da quattro anni. A “Temptation Island” ha scritto Daniele.

Perla e Mirko – Perla ha lasciato tutto per amore di lui: le amiche, la sua terra, la famiglia, per trasferirsi da lui, a Chieti. Dopo due anni di convivenza e tre di fidanzamento non è più felice perché lui è apatico e lei si annoia nella città. A “Temptation Island” ha scritto Perla.

Temptation Island 2023: le single e i single del reality

I tentatori e le tentatrici sono in totale 28: 14 ragazzi e 14 ragazze. Le tentatrici hanno un’età compresa tra i 20 e i 32 anni. Mentre per i tentatori l’età varia dai 24 ai 38 anni. I tentatori e le tentatrici avranno il “compito” di sedurre le fidanzate e i fidanzati. Come sapete infatti, a Temptation Island può accadere di tutto.

Appuntamento quindi con il reality dei sentimenti e delle tentazioni a partire da lunedì 26 giugno 2023 in prima serata su canale 5 con il sorridente Filippo Bisciglia.