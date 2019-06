Matrimonio e primo falò di confronto slittati. Questa la storia di Andrea e Jessica, una delle coppie di Temptation Island 2019 che, proprio in questi giorni, avrebbe dovuto convolare a nozze. Peccato, però, che i due abbiano deciso di mettere in discussione il loro rapporto in tv. Il risultato? Nella prima puntata del 24 giugno, lui l’ha già convocata per un confronto immediato. Ma lei ha fatto slittare il tutto perché ha deciso di non presentarsi all’incontro (video Witty tv).