A Temptation Island 2019, Nicola Tedde e la single Maddalena Vasselli sono, insieme, sul letto di lei? E cosa fanno? Domande per cui, nella quinta puntata di stasera, lunedì 22 luglio, le risposte faticano ad arrivare, di sicuro almeno un po’. Il motivo? Il programma di Canale 5 annuncia in grafica che: “All’interno della casa delle single non ci sono le telecamere” e, dunque, i telespettatori non riescono ad avere tutti necessari chiarimenti del caso. Ecco il video Witty tv / Mediaset con tutte le immagini.