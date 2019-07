Lunedì 29 luglio andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2019. Il video Witty tv con le nuove anticipazioni, infatti, annuncia che, il sesto appuntamento finale col programma di Canale 5, darà spazio a non pochi colpi di scena: 1) la seconda ed ultima parte del falò di confronto di Massimo e Ilaria; 2) i week end da sogno delle altre due coppie, formate da Katia e Vittorio e Nicola e Sabrina; 3) infine, il falò di confronto finale con tutti i protagonisti rimasti in trasmissione. Insomma, quale sarò l’epilogo di questo nuovo viaggio nei sentimenti? Lo scopriremo lunedì sera, in prima serata, come sempre a partire dalle ore 21.10 circa.