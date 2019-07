A Temptation Island 2019 è la fidanzata di Vittorio Collina. Katia Fanelli, però, sembra sempre più vicina al “tentatore” Giovanni. Nella seconda puntata del 1 luglio, infatti, la bionda riminese si è vista in tv anche in versione massaggiatrice “fotonica” per il bel “tentatore”, moro e dalle spalle larghe, sulle quali spalmare una fresca crema solare. Il risultato? Davvero simpatico, con la ragazza che, davanti alle telecamere di Canale 5, pronuncia queste divertenti parole: “Raga, ho bisogno dell’estetista, mi viene male”. Qui il video Mediaset col momento, in rete già diventato “cult”.