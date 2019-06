I tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2019 debuttano nel docu-reality di Canale 5. A pochi minuti dall’inizio della prima puntata del 24 giugno, infatti, il presentatore Filippo Bisciglia ha annunciato ufficialmente l’arrivo in spiaggia dei single arruolati nel cast di quest’anno. Qual è stata la primissima reazione delle coppie, o meglio dei fidanzati e delle fidanzate? Ecco qui il video Witty tv / Mediaset col momento andato in onda stasera in tv in prima serata.