Si può davvero dimenticare un grande amore, come è stato Christoph per Sophia, quando la storia finisce? Ben presto i fans di Tempesta d’Amore scopriranno che non è possibile, e la prova sarà un gesto davvero inaspettato della donna nei confronti dell’ex. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Sophia lascia il Fürstenhof nelle prossime puntate Tempesta d’amore

I fans della soap tedesca Sturm der Liebe sanno ormai bene che ogni regno – anche quello “indistruttibile” – è destinato a crollare e ben presto anche quello di Sophia Wagner al Fürstenhof arriverà al capolinea.

I suoi intrighi, i crimini e la lotta contro i Saalfeld sembrano solo briciole se paragonate al nuovo pericolo che Sophia sta affrontando: Georg si sta rivelando un osso davvero duro da sconfiggere!

Tempesta d’amore, trame tedesche: Sophia di nuovo in pericolo

Non sembra davvero esserci pace per la Wagner. Dopo essere riuscita a scampare a due tentativi di omicidio, e aver rischiato di perdere anche il figlio Henry, la donna sembra finalmente destinata a un futuro un po’ più sereno.

Con l’arresto di Keller la situazione per la dark lady pare mettersi su un binario decisamente più tranquillo, ma la sua pace è di breve durata. Neppure le sbarre sembrano infatti fermare l’uomo, che anche dal carcere continua a minacciarla promettendole di vendicarsi.

Sophia entra nel programma di protezione testimoni: svolta choc a Tempesta d’amore

A quel punto lka donna capisce che non esiste un solo posto sulla terra capace di metterla al riparo dalla sete di vendetta di Georg, e inizia a pensare che il solo modo di salvarsi sia quello di entrare in un programma di protezione testimoni.

La scelta è sofferta, visto che non solo prevede un cambio di identità ma anche l’allontamanento dalle persone a lei più care. Per ottenere la protezione delle autorità Sophia deve anche confessare l’operazione fraudolenta che l’aveva portata a impossessarsi del Fürstenhof, provocando un effetto valòanga che porta all’annullamento del trasferimento dell’hotel.

Saalfeld e Schwarzbach posson così riprendere possesso dell’amato albergo.

Regalo d’addio di Sophia a Christoph, news Tempesta d’amore

La gioia per aver ripreso possesso dell’hotel, contrasta con i sentimenti: Christoph deve infatti interrmpere ogni contatto con Sophia.

Prima di lasciare l’albergo tuttavia, la dnonna decide di fare all’uomo al quale si sente ormai particolarmente legata un regalo preziosissimo: dona a Christoph le prove che dimostrano come Alexandra abbia falsificato un esdame per ottenere l’abilitazione alla professione di avvocato.

Lo stesso documento che in passato aveva permesso a Markus di ricattare la ex, è adesso in mano a Christoph, e la donna corre un rischio enorme.