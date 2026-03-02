Ogni stagione di Tempesta d’Amore porta con sé nuovi arrivi e partenze, e questo lo sanno fin troppo bene i tantissimi fans della soap bavarese. E con l’imminente fine del 21° capitolo e l’inizio del 22° in molti si chiedono cosa ci aspetti. Ma prima di scoprire quali saranno le novità più interessanti della nuova stagione, vediamo cosa ci riserva il finale di questa. Una delle più recenti new entry, ovvero Georg, promette di regalarci un finale di stagione con il botto!

Tempesta d’amore news: chi è Georg, l’uomo del mistero?

Dopo un arrivo in sordina Georg Keller si prepara a diventare un personaggio chiave delle trame future di Tempesta d’amore. Recentemente lo abbiamo visto raggiungere il Fürstenhof in veste di maggiordomo e braccio destro di Sophia Sydow. La madre di Henry è arrivata all’hotel intenzionata a riappacificarsi con il figlio, ma quando ha scoperto che nell’albergo verrà aperto un casinò ha iniziato a mostrare la sua indole da dark lady.

Determinata ad accaparrarsi la nuova attività, Sophia non ha esitato a chiamare al suo fianco il fedele maggiordomo, che poi tanto fedele non è!

Se in apparenza l’uom osi mostra servizievole e pronto a tutto per assecondare i desideri della sua datrice di lavoro, in realtà cova un rancore profondo per lei. I motivi di tanto odio saranno da ricercare in un evento sanguinoso avvenuto molti anni prima, quando i due erano poco più che ragazzi.

Georg pronto a regalarci un finale Tempesta d’amore con il botto

Se negli episodi in onda a breve lo vedremo solo saltuariamente, la sua presenza si farà via via più assidua. Con il passare delle settimane scopriremo che – mentre si mostrerà come fidato servitore di Sophia Sydow – Georg tramerà in realtà una fitta tela che lo porterà a vendicarsi del grave torto subito anni prima proprio da lei.

Il personaggio – che nella serie è interpretato dall’attore tedesco Martin Müller – si troverà al centro di una trama che promette di regalarci un finale di stagione di Tempesta d’amore con il botto!

La sua vendetta ostacolerà i piani della nuova dark lady della soap bavarese? E come? Al momento gli spoiler tedeschi non rivelano molto su questa storyline, ma siamo sicuri che avrà tutti gli ingredienti per tenerci con il fiato sospeso.