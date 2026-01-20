Un vero e proprio terremoto attende i fans di Tempesta d’Amore. Christoph Saalfeld e Alexandra Schwarzbach, dopo un tira e molla durato trent’anni, saranno finalmente sul punto di sposarsi. A pochi giorni dalle nozze però, la futura sposa scoprirà che lui l’ha ingannata e annullerà il matrimonio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tempesta d’amore, trame future: decisione clamorosa di Alexandra

Dopo un lunghissimo periodo in cui la lovestory tra Alexandra e Christoph è stata altalenante, tutto sembrerà portare verso il lieto fine. L’albergatore riuscirà a convincere la fidanzata di essersi lasciato alle spalle i desideri di vendetta pur di poter finalmente giungere a un finale felice con lei.

L’armonia tra i due sembrerà finalmente ritrovata, tanto che la coppia arriverà a fissare la data delle nozze. Ma mentre tutto il Fürstenhof sarà in fermento in vista dell’evento, una scoperta casuale di Alexandra rimetterà tutto in discussione.

La bella imprenditrice scoprirà che Christoph l’avrà ingannata, e non avrà esitato a usare Maxi per ricattare Katja. Questa scoperta sarà inevitabilmente destinata a scatenare una serie di eventi che porteranno alla rottura tra l’albergatore e Alexandra.

Christoph cerca di riconquistare Alexandra nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Saalfeld tenterà di giustificarsi, affermando di aver solo voluto fare giustizia per quanto ha dovuto subire, ma Alexandra non sarà disposta ad ascoltare ragioni: per lei ciò che il fidanzato avrà fatto sarà gravissimo, e non riuscirà a perdonarlo.

Schwarbach annullerà il matrimonio, ma Christoph non sarà disposto ad accettare la fine della loro relazione senza fare niente. Sempre più determinato a riconquistare l’amore dell’imprenditrice, l’albergatore arriverà a prendere una decisione clamorosa e inaspettata.

Quando scoprirà che Alexandra ha assunto la difesa di Maxi – e sapendo quanto la sua amata ci tiene alla giovane – si dirà disposto a testimoniare a suo favore in tribunale, pur avendo lui stesso presentato formalmente una denuncia per i fatti che hanno visto protagonista la giovane dottoressa. Sarà sufficiente tutto ciò a salvare la sua relazione con Alexandra? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Sturm der Liebe.