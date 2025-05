Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Tempesta d’Amore in onda dal 31 maggio al 6 giugno? La serie tv prosegue nella fascia mattutina di Rete 4 con episodi che ci regaleranno vicende ricche di colpi di scena. Cosa accadrà nella soap tedesca ambientata al Fürstenhof? Scopriamolo insieme.

Tempesta d’Amore, anticipazioni al 6 giugno 2025

Alexandra trascorre sempre più tempo con Tom, e la vicinanza del ragazzo sembra restituirle un po’ di serenità. Anche per lui la Schwarzbach diventa sempre più importante tanto che decide di sorprenderla con una dichiarazione d’amore a cui segue un bacio.

La donna sembra fare un passo indietro, ma Tom non è disposto a rinunciare a lei, tanto che finisce anche per scontrarsi con Christoph. Saalfeld arriva a minacciarlo, e Alexandra viene a sapere cosa ha fatto l’ex fidanzato e lo affronta, ribadendogli che per loro non esiste più un futuro di coppia. Le parole della donna lo colpiscono così duramente, che Christoph decide di allearsi con Markus.

Tom intanto sembra riuscire a fare un piccolo miracolo, e Alexandra grazie a lui riesce a recuperare la sua autostima.

Tempesta d’Amore, trame settimanali: Werner pronto a lottare

Nel frattempo Werner non riesce a credere che Christoph abbia deciso di allearsi proprio con Markus, e si prepara a portare avanti la sua battaglia contro entrambi pur di proteggere il futuro del Fürstenhof.

Markus sembra davvero un osso duro da combattere, e solo grazie all’intervento di Theo viene sventata la sua ennesima mossa per mettere in ginocchio l’hotel. Mentre i suoi piani professionali sembrano non portare frutti, in campo sentimentale sembra avvicinarsi un futuro più roseo. Katja si riavvicina a Markus, e tutto sembra procedere verso il lieto fine fino a quando Werner non parla con lei.

L’uomo le rivela che Markus ha cercato di convincere gli altri comproprietari dell’hotel a cedere le loro azioni, e Katja rimane profondamente delusa dal suo gesto.

Ana delusa nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Zoe si sente sempre più trascurata da Philipp. Quando assiste a un abbraccio tra il ragazzo e Ana, capisce i motivi per i quali lui sembra sempre più distante. Accecata dalla gelosia compie un gesto avventato.

La giovane francese decide di affrontare direttamente Ana. Le parole avventate di Zoe permettono ad Ana di capire che il fidanzato l’ha tradita. Delusa e amareggiata ne parla con Wilma.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Nicole riesce a ottenere un successo inaspettato come solista. La donna è al settimo cielo, nonostante il malumore di Michael che sembra far fatica a controllare la sua gelosia.

Tra Erik e Yvonne le cose si mettono male. Dopo aver visto la moglie incontrarsi segretamente con Christoph, Vogt la affronta. In seguito è lei a rimanere delusa, quando scopre che Eri ha tradito un segreto. I continui scontri di coppia, portano Erik e Yvonne a decidere di prendersi un periodo di riflessione.

Greta deve affrontare un problema medico, e questo potrebbe far saltare un importante corso di cucina con gli ospiti dell’hotel. Fortunatamente però tutto viene risolto da Theo.

Vincent riesce a superare indenne il processo grazie ad Alexandra, e gli viene confermata la sua licenza veterinaria. Il giovane medico è al settimo cielo e festeggia con Ana.