Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Tempesta d’Amore in onda dal 19 al 23 maggio? La serie tv prosegue nella fascia mattutina di Rete 4 con episodi che ci regaleranno vicende ricche di colpi di scena. Cosa accadrà nella soap tedesca ambientata al Fürstenhof? Scopriamolo insieme.

Tempesta d’Amore, anticipazioni al 23 maggio 2025

Tutto sembra pronto per le nozze tra Erik e Yvonne, quando un imprevisto rischia di far saltare tutto. La futura sposa – a causa di un malinteso durante una visita in ospedale – si convince che il tumore sia tornato e fa un colpo di testa.

Disperata per quanto crede di aver appena scoperto, Yvonne finisce per cercare conforto tra le braccia di Christoph. Tra i due c’è un momento di passione. Poco dopo la donna scopre che i suoi timori erano del tutto infondati: il tumore non è tornato. Yvonne scopre così di aver fatto un terribile errore, e teme di non poter più riparare. Erik saprà perdonarle il tradimento?

Tempesta d’Amore, trame settimanali: arriva Tom Damann

Nel frattempo un’altra storia d’amore vive momenti di forte tensione. Alexandra soffre terribilmente la separazione da Christoph e cerca conforto in Katja, ignara di quello che sta accadendo alle sue spalle.

Poco dopo Saalfeld incontra un giovane uomo che sembra innamorarsi di lei a prima vista. Si tratta di Tom Damann, giunto al Fürstenhof in cerca di un lavoro. Markus vede nel ragazzo una nuova minaccia, e tenta in tutti i modi di impedire che venga assunto.

Il ritorno di Josie nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Nel corso degli episodi Tempesta d’Amore in onda dal 19 al 23 maggio Josie fa ritorno al Fürstenhof per il matrimonio dei suoi genitori. I preparativi per le nozze tra Erik e Yvonne proseguono, seppur con qualche contrattempo. Nicole avrebbe dovuto cantare al ricevimento nuziale, ma si ammala.

Lo scoglio più grande per il loro matrimonio è però quanto accaduto tra Yvonne e Christoph pochi giorni prima. La futura sposa capisce che non può tacere all’uomo che ama quel tradimento, e decide di confessargli cosa è successo. Erik è sconvolto da quanto ha appena scoperto, e pensa di annullare le nozze.

Gerry cerca di mediare tra i due, la Vogt sembra non voler ascoltare le giustificazioni di Yvonne. Tuttavia – nonostante i mille dubbi che lo assalgono – decide di sposare comunque Yvonne.

Assistiamo così a un matrimonio da favola, ma i problemi sono davvero superati?

Cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Ana sospetta che sia stato Philipp a denunciare Vincent, e per aiutarlo decide di rivolgersi a Markus. Quest’ultimo sembra condividere i sospetti della ragazza. Nel frattempo Vincent sceglie di dire la verità ai poliziotti, e confessa di aver usato dei medicinali scaduti per cercare di salvare gli animali malati.

Delusa dal comportamento del fidanzato, Ana chiude la sua relazione con Philipp. Non sa che – agendo così – non fa altro che un favore al ragazzo. Poco dopo la giovane riceve una notizia che la sconvolge: il suo amato Apollo deve essere operato al più presto.