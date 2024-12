I fans di Tempesta d’Amore seguono da qualche tempo con il fiato sospeso le inchieste sulla morte di Vroni, che hanno infangato il nome di Leander. Sul giovane medico pesa infatti l’accusa di essere responsabile di quanto accaduto. A breve arriverà il verdetto, scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi Sturm der Liebe in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Leander tende una trappola a Gesine

La vita di Leander Saalfeld è diventata un inferno da quando Alexandra ha convinto Gesine a testimoniare contro di lui, accusandolo apertamente di negligenza professionale nelle cure di Vroni. La giovane sarebbe morta – stando a quanto sostenuto dall’infermiera – per colpa di una cura sbagliata. Peccato però che la testimonianza della donna sia falsa, e scaturita solo dall’intervento di Alexandra che ha corrotto Gesine per far incriminare il giovane medico.

L’esposizione dei fatti era apparsa talmente convincente, che perfino lui aveva dubitato di essere stato il responsabile di quella morte, e quel dubbio lo aveva portato a chiudere la sua relazione con Eleni, per non farla soffrire. Tuttavia con il passare del tempo Leander si renderà conto che qualcosa non quadra, e inizierà a sospettare che Alexandra stia tramando contro di lui servendosi proprio di Gesine.

Determinato a fare chiarezza chiederà all’infermiera delle risposte, e quest’ultima – messa alle strette – farà un passo falso. Gesine telefonerà ad Alexandra, e il suo gesto non passerà inosservato. Michael ascolterà la conversazione e informerà subito Leander, che a quel punto inizierà a pedinare le due donne fino a quando non riuscirà a immortalare un loro incontro segreto nel bosco. Queste prove non saranno però sufficienti a scagionarlo.

Tempesta d’Amore, spoiler tedeschi: Leander trova un’altra testimone

Il giovane Saalfeld parlerà con Gesine, e sembrerà riuscire a convincerla a ritirare la sua denuncia. Poco dopo però l’infermiera scomparirà e il giovane medico vedrà crollare la speranza di essere scagionato. Tuttavia – proprio quando sembrerà perdere ogni speranza – Leander ricorderà che un’altra persona ha assistito a quanto accaduto.

Grazie a Michael, Saalfeld si renderà conto che Daniela Müller – la paziente che condivideva la stanza con Eleni – potrebbe deporre a suo favore. Animato da una nuova speranza, Leander deciderà di contattarla, ma anche questa volta i suoi tentativi sembreranno fare un buco nell’acqua.

Tempesta d’amore news tedesche: Leander parla ancora con Gesine

Prima di arrendersi definitivamente, Leander farà un ultimo tentativo con Gesine. Quando l’infermiera rientrerà a Bichleim, il medico proverà a farle cambiare idea. Tuttavia anche stavolta sarà beffato da Alexandra, che giocherà d’anticipo convincendo la donna a non ritrattare la sua deposizione.

La Schwarzbach la minaccerà e le sue parole basteranno a far decidere la donna a lasciare Leander al suo destino. A quel punto il giovane medico perderà ogni speranza, e si preparerà ad affrontare un processo, il cui verdetto sembrerà già scritto. Tuttavia accadrà qualcosa di inimmaginabile che riscriverà la fine di questa vicenda.

Leander scagionato nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Eleni – distrutta dal dolore per la fine della relazione con Leander e dal pensiero del dramma che starà vivendo il suo ex – deciderà di intervenire. La ragazza parlerà con Gesine, e stavolta le sue parole arriveranno al cuore dell’infermiera.

Eleni riuscirà laddove Leander avrà fallito, e con un toccante appello riuscirà a convincere Gesine a non condannare il giovane medico per un errore che non avrà commesso. Le sue parole riusciranno a dare all’infermiera la forza di ignorare le minacce di Alexandra, e ritrattare la sua deposizione e scagionare definitivamente Leander.