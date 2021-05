Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 8 al 14 maggio 2021 annunciano momenti di tensione al Fürstenhof: la storia del fantasma inventata da Lucy per cercare di aiutare Joell a superare il blocco creativo finisce per ritorcersi contro di lei. Quando confessa a Cornelia ciò che ha fatto lo scrittore viene a saperlo e la caccia via dalla sua stanza, gridandole che non vuole avere più niente a che fare con lei. Intanto però almeno Robert può finalmente tirare un sospiro di sollievo, dopo aver temuto che la presenza di un fantasma nella camera di Sissy avesse potuto danneggiare l’albergo.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 8 al 14 maggio 2021

Christoph vorrebbe usare nuovamente il siero della verità con Ariane, per scoprire se la donna sia effettivamente coinvolta nella scomparsa del marito, ma Robert non è d’accordo e teme che possano trovarsi nei guai per aver infranto la legge. Werner invece appare confuso e non sa a chi dei due dare il suo appoggio.

Dopo che la tenuta di Selina è finita all’asta la donna si trasferisce al Fürstenhof e fa portare lì alcuni mobili e qualche scatolone contenente gli oggetti a cui tiene di più, tra i quali vi sono oggetti che le ricordano la sua adolescenza. Quando Ariane vede il mangiacassette di Selina quest’ultima non le svela che si tratta di un regalo di Christoph ma le racconta di averlo acquistato da un rigattiere.

Più tardi, parlando con Alfons, Selina gli rivela di essere innamorata dell’albergatore e lui esprime tutte le sue perplessità. Quando poi la donna rischia la vita a causa del siero della verità e scopre che dietro tutto c’è proprio Christoph decide di chiudere ogni rapporto con lui. Robert e Werner intanto si interrogano sui motivi che potrebbero aver condotto il Saalfield a lasciarli fuori dalla sua crociata contro Ariane.

Alfons decide di partecipare al concorso per il miglior Concierge della Baviera, la Spilla D’Oro. Vuole riuscire a primeggiare sul suo avversario storico, Justus Klein, che come lui ha vinto il titolo per ben quattro volte. Per avere maggiori chance di vittoria deve però esercitarsi sul suo tallone d’Achille: l’informatica.

Franzi e Tim si recano dal notaio per ufficializzare la loro società nella gestione del nuovo birrificio. Tim confessa a Franzi che non intende affatto trasferirsi in Inghilterra.

Se Tim ha deciso di non partire più c’è però che è pronto a fare le valigie: si tratta di Michael e Werner che hanno ricevuto un biglietto da Andrè dove l’amico rivela di trovarsi in Olanda. I due si sentono così rassicurati. Peccato però che si tratti in realtà di un intrigo di Rosalie.

Spoiler Tempesta d’Amore: Maja arriva al Furstenhof

La figlia adottiva di Selina, Maja, arriva all’hotel in abito nuziale e racconta che avrebbe dovuto sposare Frederick ma che la mattina della cerimonia lo ha sorpreso a letto con Shirin, la sua migliore amica e testimone di nozze.

Il biglietto ricevuto da Michael e Werner riapre un interrogativo: che fine ha fatto André? Perché Rosalie ha messo su questo intrigo? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando, grazie agli spoiler tedeschi, potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.