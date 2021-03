Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 6 al 12 marzo 2021 preannunciano una settimana ricca di avvenimenti al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 6 al 12 marzo 2021

Ariane è a conoscenza di molti segreti, che le permettono di manovrare e tenere in pugno diverse persone. Il primo a farne le spese è Steffen, che si vede costretto a spiare Christoph per conto della ragazza. Ariane è a conoscenza del fatto che il giovane ha drogato Franzi e minaccia di rivelarlo alla diretta interessata se lui non collabora. D’altronde lui già si trova a dover convincere Franzi a non rivelare alla polizia che ha tentato di investire Tim e questa ulteriore accusa renderebbe tutto estremamente complicato.

Robert chiede a Hildegard di provare a convincere i membri del consiglio comunale a votare contro il rally delle auto d’epoca. Quando Hildegard riesce a portare a termine la sua operazione di convincimento lo comunica a Christoph e a Werner, ma c’è qualcuno che ascolta la conversazione senza essere visto. Si tratta di Ariane. Nei piani di Christoph però il rally deve essere corso, per questo l’albergatore non indugia a ricattare il Sindaco con l’aiuto di Schultz per ottenere l’approvazione allo svolgimento della gara.

Gli attacchi di panico continuano ad affliggere Cornelia, che riesce a superarli solo grazie all’aiuto di Vanessa. Intanto la ricetta della torta di nocciole di Linda suscita grande interesse e Andrè fa di tutto per scoprire quali siano gli ingredienti che le danno quel gusto speciale. Ma Linda appare irremovibile ed afferma che è disposta a cedere la ricetta soltanto a chi comprerà la caffetteria.

Andrè inizia a contrattare con Christoph la cifra per l’acquisto della caffetteria iebling, arrivando ad offrire 50 mila euro. In seguito però compare Rosalie, una nuova possibile acquirente che si dimostra disposta a sborsare molto di più. In effetti la caffetteria viene ceduta a Rosalie, insieme alle ricette di Linda, per la somma di 100 mila euro. Questo fa infuriare Andrè.

Spoiler Tempesta d’Amore: Tim non vuol più saperne di Franzi

Tim si reca da Franzi per informarla del fatto che, visto che Steffen ha accettato di risarcirlo, non intende più costituirsi contro di lei in tribunale. Questo ovviamente non impedisce però che il processo si svolga. Prosegue poi dicendole di non volerne più sapere di lei.

A confortare un po’ Franzi arriva Steffen con una bella notizia: sembra che un certo Nordheimer, un gastronomo di Sylt, sia interessato al loro sidro.

Per sapere come finirà questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana. Grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.