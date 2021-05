Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 15 al 21 maggio 2021 preannunciano momenti di grande tensione al Fürstenhof. Ariane riuscirà a superare il test della verità, anche se per farlo dovrà corrompere l’uomo che doveva esaminarla. Sembra che anche stavolta la donna riuscirà a farla franca.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 15 al 21 maggio 2021

Mentre Lucy si vedrà costretta a chiedere a Joell di non correre troppo, frenandolo dopo un bacio appassionato, Michael sembrerà incapace di trovare le parole adatte per dire a Rosalie che non vuole iniziare una relazione con lei. Anche Maja e Florian avranno i loro alti e bassi. Mentre la giovane sarà intenta a fotografare dei daini noterà che Florian punta l fucile contro gli animali: lui proverà a giustificarsi dicendole che voleva usare il cannocchiale dell’arma per osservarli meglio ma lei non sarà affatto propensa a credergli.

Ariane avrà un nuovo progetto per colpire il suo rivale Christoph e a farne le spese potrebbe essere suo figlio Tim. La donna infatti elaborerà un piano per rapire il ragazzo, che vivrà un momento di particolare tensione grazie alla notizia che il nuovo allenatore inglese potrebbe prenderlo nella squadra. Franzi, dopo aver promesso a Tim di arrivare puntuale si recherà a fare una passeggiata nel bosco e, arrampicatasi su un albero per cogliere una mela, cadrà perdendo i sensi.

Il rapimento di Tim organizzato da Ariane andrà a monte grazie a Erik che noterà due loschi individui intenti a seguire il giovane Saalfeld. Intanto i presagi di Tim sembreranno avverarsi e Ian Harolds proporrà davvero al giovane di entrare a far parte della sua squadra di polo. Tim però a sorpresa rifiuterà l’offerta: non vorrà costringere Franzi ad abbandonare tutto per lui.

Cornelia sarà particolarmente infelice a causa delle accuse di Vanessa che le punterà il dito contro perché convinta che voglia portare via Robert. Quando quest’ultima si renderà conto che non è così le chiederà scusa e sembrerà tornare tutto a posto.

Christoph sarà sempre più convinto che Ariane sia riuscita in qualche modo a corrompere il tecnico che ha eseguito il test della verità e deciderà di andare a fondo della cosa. Lucy si farà coraggio e confesserà a Joell di amarlo. Alfons deciderà di installare una nuova serratura blindata alla porta d’ingresso e chiederà a Vanessa di fare un duplicato delle chiavi.

Spoiler Tempesta d’Amore:

Michael riuscirà a dire a Rosalie che non se la sente di iniziare una nuova relazione. Poco dopo la donna lo colpirà accidentalmente e deciderà di prendersi cura di lui. Questa vicinanza potrebbe però avere dei risvolti del tutto imprevisti. Michael capitolerà davanti all’amore di Rosalie? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando, grazie agli spoiler tedeschi, potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.