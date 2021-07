Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 10 al 16 luglio 2021 preannunciano momenti di grande tensione al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Robert e Werner cercano di aiutare Andrè a recuperare la memoria, ma sembra che le gesta compiute in passato non vogliano riaffiorare nella sua mente. Michael e Robert fanno di tutto per trattenerlo al Fürstenhof e, sebbene Andrè desideri tornare prima possibile in Olanda, accetta di trattenersi qualche giorno. Le intenzioni di quest’ultimo di rinunciare a tutti i diritti sul Caffè Liebling non sono condivise da Michael, che si mostra tutt’altro che d’accordo con la decisione di Andrè. Per convincerlo a non partire Werner da a Leentje un capitale di partenza per avviare un ristorante nei dintorni.

Robert, mentre cerca vecchie foto da mostrargli trova una videocassetta nella quale è registrata la festa di addio di Lia, e quel filmato riaccende in entrambi molti ricordi.

Rosalie, in nome dell’amore che prova per Michael, su decide a confessare di essere stata lei a mandare la cartolina dall’Olanda, ma al tempo stesso non sembra affatto disposta a strappare il documento con cui Andrè le cede la sua parte della caffetteria. Alla fine Michael riesce a convincerla a farlo.

Robert è innamorato di Cornelia, ma una scena che viene fraintesa dalla donna rischia di rovinare tutto. Lei infatti vede da lontano Vanessa mentre abbraccia Robert e pensa che i due continuino a stare insieme. In realtà invece Vanessa ha voluto dare all’uomo un ultimo bacio d’addio dopo che lui le ha confessato di essere innamorato di Cornelia.

Anticipazioni Tempesta d’amore: la scomparsa di Selina

Sembra proprio che in campo sentimentale Christoph sia tutt’altro che fortunato. Dopo aver trascorso finalmente una serata romantica con Selina alla baita allestita da Maja, si trova a combattere con un nuovo mistero legato alla scomparsa della donna. Il cavallo di Selina rientra da solo alle scuderie e l’albergatore non può fare a meno di chiedersi se dietro la scomparsa di Selina vi sia lo zampino della perfida Ariane.

Ma potrebbero anche esserci altre cause dietro questa scomparsa. Non dimentichiamo che Selina ha fatto una promessa a Cornelius. La stessa Maja si è sorpresa più volte a pensare che la nuova felicità di sua madre per la relazione con Christoph fosse in parte oscurata dal terribile segreto che Selina custodiva.

Cosa ci sarà dietro la scomparsa di Selina? La donna tornerà sana e salva? Per saperlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Ricordiamo che la Soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.55 circa fino alle 20.30. Gli episodi, quindi, durano 35 minuti circa.