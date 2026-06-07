Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dall’8 al 12 giugno? La gelosia di Alexandra manderà in funo i piani di Christoph. Poco dopo anche Yvonne inizierà a temere che Erik la stia tradendo con Sophia. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore: Alexandra gelosa

Alexandra fa irruzione furiosa nella suite di Sophia, svegliandola e impedendo così a Christoph di ottenere la preziosa impronta digitale. Una volta a casa, Alexandra accusa Saalfeld di averla tradita, ma lui afferma che tra lui e la Wagner ci sia stato solo un bacio. Ma la verità è un’altra!

Nel frattempo Erik – grazie a Yvonne – scopre che la cassetta di sicurezza in cui Sophia tiene i documenti importanti e temporaneamente vulnerabile a causa di un problema tecnico e decide di agire. Klee trova un documento che prova la truffa di Sophia, messa in atto per impadronirsi del Fürstenhof. Anziché consegnare la prova a Werner però, l’uomo decide di usarla a proprio vantaggio. Erik ricatta i Saalfeld, dichiarandosi disposto a consegnare loro il documento con cui potranno distrugere Sophia solo gli cederanno le azioni del Fürstenhof.

Il suo piano non va come previsto: Christoph non perde occasione per umiliarlo, e questo lo spinge a tradire gli albergatori e schierarsi davvero con la Wagner.

Tempesta d’amore news: Yvnne tenta di mediare tra Erik e i Saalfeld

Sconvolta dalla decisione del marito, Yvonne cerca di far riappacificare Erik con i Saalfeld. Poco dopo però, la donna assiste a una scena che la lascia sconvolta.

L’idea che Klee possa averla tradita con la dark lady la lascia sconcertata. Il marito sostiene che tra lui e Sophia non c’è stato niente, e che ha agito così solo per ingannare la donna e farle credere di essersi schierato con lei. Sarà davvero così?

Intanto la Wagner mette sotto pressione Christoph, chiedendogli di replicare la loro notte di passione. L’albergatore finirà per cedere alle sue richieste?

Sturm der Liebe – news sulla soap tedesca

Henry si rende conto di aver messo Maxi in una situazione imbarazzante, chiedendo a Larissa di sposarlo proprio sotto i suoi occhi. Mentre il ragazzo cerca un modo per scusarsi con l’amica, Larissa mette in atto un piano per distruggerla.

La Mahnke scrive e fa pubblicare un articolo diffamatorio sulla rivale: un’azione che però fa infuriare Henry. Deluso dal comportamento della fidanzata, il ragazzo la rimprovera per il colpo basso che ha tirato a Maxi. Lei finisce per trovare conforto in Yannik, che no ha difficoltà a schierarsi dalla sua parte. I due si avvicinano sempre di più, e decidono pure di partecipare insieme a una lezione di yoga. Tra un esercizio e l’altro, il medico si scopre profondamente innamorato di Larissa.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Fanny non tarda ad accorgersi che Katja e Vincent hanno ricominciato a vedersi e, furiosa, affronta il veterinario. Poco dopo scopre che Markus sta per tornare a Bichleim, e va nel panico. Non sapendo decidere tra lui e Vincent, decide di allontanarsi per un po’ per schiarirsi le idee.

Greta è decisa a interrompere la gravidanza e Yvonne – convinta che la cugina stia commettendo un terribile errore – decide di contattare Miro. Il ragazzo torna a sorpresa, ma la cuoca non intende rivelargli il suo stato. Quando viene a sapere che la compagna intende abortire è sconvolto, ma nonostante ciò le promette di rimanerle accanto qualunque decisione prenda. poco dopo un piccolo incidente in cucina costringe Greta a recarsi in ospedale: qui il medico le fa ascoltare il battito del suo bambino e lei rimane davvero colpita.