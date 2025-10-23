Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 27 al 31 ottobre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori Ana, che dovrà fare i conti con i suoi sentimenti. La giovane capirà di amare ancora Philipp. Scopriamolo insieme cosa accadrà.

Tempesta d’amore, spoiler settimanali: Ana ama ancora Philipp

Vincent prima affronta Philipp, poi cerca di convincere Ana che il sentimento che pensava di provare per Brandes fosse semplicemente gratitudine, per averle salvato la vita anni prima.

La giovane nel frattempo entra in possesso dell’eredità di Wilma e inizia a dare segni di paranoia. L’unica certezza che sembra avere è rafforzata da un sogno che Ana fa: l’amore che provava e prova per Philipp è autentico.

Alves pensa di dare le dimissioni, per non essere più costretta a incontrare l’uomo che ama.

Anticipazioni Tempesta d’amore: Günther parte, Werner rifiuta l’aiuto di Valentina

Günther sembra aver finalmente superato lo choc per la rottura del fidanzamento con Helene e si prepara a lasciare il Fürstenhof e iniziare una nuova avventura.

Quello che invece sembra fare fatica ad accettare la mancanza di Helene è Werner: Valentina capisce che il nonno soffre per quell’assenza e gli propone di prolungare il suo soggiorno per stargli vicina. Lui però rifiuta.

Alexandra salvata nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Il futuro di Tom sembra prevedere per lui un lungo ricovero in un ospedale psichiatrico. Nel frattempo un salvataggio in extremis permette di salvare la vita ad Alexandra, che viene ritrovata e condotta in ospedale per le dovute cure.

Christoph è al settimo cielo per il lieto fine di tutta la vicenda, e fa ad Alexandra una proposta di matrimonio.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4? Tutte le news

Yvonne e Michael sembrano essere convinti che Philipp abbia anche un lato buono, che ancora non ha mostrato, e per questo finiscono per scontrarsi con Erik e Nicole. La discussione porta le due donne ad avvicinarsi ulteriormente. Nicole organizza una serata a quattro a casa sua, con Yvonne, Erik e Michael. Le conseguenze però sono inaspettate. I quattro si risvegliano al mattino con accanto un partner che non avrebbero dovuto avere e non ricordano nulla: cos’è accaduto veramente?

Nicole si dice grata a Vincent per aver aperto gli occhi ad Ana, ed è convinta che il giovane veterinario nutra ancora un sentimento profondo per la Alves.

Intanto al Fürstenhof arriva Stella, una ragazza che si rivela essere una grandissima fan di Lale.

Philipp osserva non visto Ana, e la vede gettare nel lago la pietra simbolo del loro amore. In preda alla disperazione, il ragazzo cerca rifugio nell’alcool. Brandes è ubriaco, e Ana rinuncia a un importante appuntamento di lavoro per potergli stare vicina. Ma i guai di Philipp non sono finiti: il ragazzo finisce per commettere un errore al lavoro che potrebbe costargli il posto.