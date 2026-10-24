Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 26 al 30 ottobre? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore al 30 ottobre

Yannik cerca di rassicurare Larissa e di farle capire che non deve preoccuparsi troppo del cugino, ma poco dopo Stephan arriva davvero a Bichlheim. Mentre Larissa si lascia prendere dal panico, Kilian resta tranquillo e decide di agire per convincere il nuovo arrivato della genuinità del loro matrimonio.

Nel frattempo Fanny soffre molto per non poter trascorrere un po’ di tempo con Kilian, finché un progetto condiviso le offre l’occasione ideale per incontrare l’amato senza attirare attenzioni. Larissa, però, non apprezza la situazione e cerca di intervenire.

Kilian non vuole lasciare che Larissa gli impedisca di collaborare con Fanny e assicura alla “moglie” che sarà prudente. La Mahnke, però, sembra avere ormai più di un motivo per non tollerare la vicinanza tra i due e prova ancora una volta a dividerli.

News Tempesta d’amore (dal 26 al 30 ottobre)

Quando Vincent è costretto a rinunciare a un giro a cavallo con Irmgard, lei decide di partire da sola. Nel frattempo Leo vuole chiarire con Elias, sperando in un segno di riconciliazione. La loro chiacchierata viene però interrotta da un evento improvviso e inquietante.

Fritz resta profondamente colpito da un regalo di Lale e comincia a domandarsi se lei possa avere più tratti della sua “donna ideale” di quanto avesse pensato. Davanti a Yvonne cerca comunque di sminuire la cosa, finché un sogno non fa crescere ancora di più i suoi dubbi.

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane

Alfons confida a Irmgard quanto Olivia ed Elias siano in difficoltà per non sapere cosa sia successo al padre. Da una chiacchierata con Christoph nasce l’idea di provare finalmente a fare chiarezza sulla vicenda, ma la reazione dei due fratelli è ben diversa da quella attesa.

Yvonne vuole ampliare l’offerta del suo negozio collaborando con un famoso stilista, e Erik si propone subito di darle una mano. Trovare il designer, però, si dimostra molto più difficile del previsto e, come se non bastasse, è Fritz a ottenere un risultato che Klee non riesce a raggiungere.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Olivia persuade Elias a non preoccuparsi troppo dell’indagine sul loro passato, certa che difficilmente emergeranno nuove informazioni. Dietro la sua apparente calma, però, si cela una profonda paura. Nel frattempo, Elias decide di aprirsi con Leo. Elias cerca di non dare troppa importanza alle emozioni che quando è con Leo, che invece sembra considerare il loro legame come una semplice amicizia. Quando Christoph li coinvolge nei preparativi per la festa del personale, i due si ritrovano però a passare ancora più tempo insieme.

Una nuova discussione con Fritz fa capire a Erik di aver perso di vista la persona più importante, Yvonne. Per cercare di rimediare si offre di aiutarla prima dell’incontro con lo stilista, ma scopre che Fritz ha progetti completamente diversi per l’appuntamento.

Per Fanny, mantenere le distanze da Kilian diventa sempre più complicato e, mentre lavorano fianco a fianco, la ragazza prova a lasciarsi trasportare dai suoi sentimenti. Il cuoco, però, ha paura che prendere rischi possa rovinare tutto. E mentre Fanny e Kilian non sanno più come affrontare la loro complicata situazione, Yannik comincia a notare un cambiamento nei sentimenti di Larissa. Mahnke prova a rassicurarlo, ma un particolare non passa inosservato agli occhi sempre più diffidenti di Fanny.

Yvonne decide di dare una mano a Fritz, sempre più impacciato quando si trova davanti a Lale. Il suo aiuto, però, finisce per mettere il concierge di fronte a una sfida inaspettata.