Nuovi colpi di scena atendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 26 al 30 gennaio.

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali

La morte di Theo – avvenuta in un incidente stradale mentre il giovane si recava all’altare – lascia Lale sconvolta. Un giorno di festa si trasforma in un momento di dolore profondo per la ragazza, che prova a farsi forza dopo la morte dell’amato avvenuta poche ore prima delle nozze. Tutto sembrava portare a un lieto fine per la coppia, e dopo la classica serata di addio al celibato e al nubilato, i fans si aspettavano di assistere al classico “sì”.

Solo la sera precedente Theo era dai Sonnbichler, e Christoph gli aveva parlato a lungo di amore e fiducia, mentre Lale aveva trascorso il suo addio al nubilato in compagnia di Ana e Shirin.

Ma il mattino successivo è accaduto qualcosa che ha cambiato per sempre il loro destino: Theo – accortosi di essersi dimenticato le fedi – è tornato a casa e ha visto Lale in abito da sposa. La tradizione vuole vedersi prima delle nozze porti sfortuna agli sposi: vogliamo credere alla sperstizione? Certo è che, proprio mentre Theo si affrettava a raggiungere l’altare in scooter, un brutto incidente ha riscritto il loro futuro. A trovarlo sull’asfalto è stata proprio Lale, e lui è morto poco dopo tra le sue braccia!

Il ricordo di Theo nelle prossime puntate Tempesta d’amore

La morte del ragazzo lascia tutti incapaci di reagire, e se da un lato c’è Lale distrutta dal dolore, dall’altro troviamo Theodor che – fuori di sé – decide di andarsene.

In tutto il Fürstenhof si respira un’aria di sconforto, e amici e colleghi si riuniscono tutti al bar dell’hotel per ricordare Theo. Lale arriva e – in lacrime – ascolta la toccante canzone che Nicole intona in memoria del giovane.

Mostrando un’apparente forza, Lale inizia a organizzare la cerimonia funebre del fidanzato. Philipp e Ana intanto, per rispetto al suo dolore, decidono di rimandare le loro nozze.

Maxi nei guai nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Mentre Christoph cerca di trattenere Alexandra e di convincerla a perdonarlo, lei appare esasperata e lo accusa di averla solo manipolata per i suoi interessi. Alexandra si toglie l’anello e – dopo averlo posato sul tavolo – lascia la stanza.

Christoph è distrutto, e rinuncia a costituirsi parte civile. L’accusa contro Maxi si trasforma così in tentato omicidio. La ragazza teme di finire in carcere, ma Alexandra prova a rassicurarla dicendole che farà tutto il possibile per evitarle una pena così severa.

Cos’altro accade nella serie tv tedesca di Rete 4?

Luis accetta la proposta di sostituire Greta fino al suo ritorno da Amburgo. Lo chef propone di rinnovare il menù del ristorante mettendo foto più moderne, ma Erik appare scettico. Mentre Luis e Miro fotografano i nuovi piatti, un malinteso rischia di far servire a un cliente una pietanza contaminata con la lacca.

Nicole nota lo strano comportamento di Michael e teme che il compagno abbia un’altra donna. Lui la rassicura, e poco dopo riceve i risultati della biopsia alla mano, che testimoniano che la nuova cura sta funzionando. Purtroppo però – quando si appresta a rivelare a Nicole la causa della sua tensione – il dolore all’arto si ripresenta.

Yvonne parla con Christoph e lo invita a rispettare i tempi di Alexandra.