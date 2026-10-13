Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 19 al 23 ottobre? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore al 23 ottobre

Cathy Hummels arriva al Fürstenhof come ospite speciale e viene accolta con un entusiasmo esagerato da Erik. Nel frattempo Greta, già stanca per i numerosi impegni, continua a ignorare i consigli di prendersela con calma. Quando la situazione si fa più complicata, però, Cathy si dimostra un aiuto prezioso.

Leo fatica a smaltire la sua rabbia nei confronti di Katja, e Vincent – sentendosi in parte responsabile – decide di non intromettersi più tra madre e figlio. Quando Thomas saluta il ragazzo, Leo continua a nascondergli parte della verità, ma poi scopre che Katja ha cercato di fare da mediatrice tra loro.

News Tempesta d’amore (dal 19 al 23 ottobre)

Fritz si trasferisce per un po’ a casa di Erik e Yvonne, dove si trova subito a dover seguire le severe regole domestiche di Klee. Con grande stupore di tutti, però, Fritz non solo le rispetta alla lettera, ma sembra addirittura prenderle più sul serio dello stesso padrone di casa.

Mentre Elias confida a Vincent quanto sia felice della sua nuova indipendenza, a Bichlheim arriva all’improvviso sua sorella Olivia. Lui ribadisce di voler guardare avanti, mentre un incontro tra la giovane e Katja potrebbe darle un buon motivo per restare al Fürstenhof.

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane

Larissa parla con Kilian e gli rivela di sentire la mancanza di quella sicurezza che Yannik – assorbito dai suoi impegni familiari – non riesce a offrirle. Per distrarla, Kilian la porta a fare acquisti per la casa e un piccolo incidente si trasforma in un momento di inaspettata complicità tra loro.

Dopo aver vissuto un momento particolarmente delicato con Elias, Olivia è ancora più convinta di non poter lasciare solo il fratello. Lui, però, non sembra pensarla allo stesso modo.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

La presenza di Cathy Hummels entusiasma i suoi follower e Werner è certo che tutta questa visibilità possa giovare molto al Fürstenhof. Christoph, invece, preferisce non farsi trascinare dall’entusiasmo e attende di vedere risultati concreti.

Dopo un parto complicato, Greta si prepara a tornare a casa con la sua bambina, mettendo un po’ di pressione a Miro, che deve finire in tempo i lavori nel nuovo appartamento. Quando Alfons e Hildegard vengono a conoscenza della situazione, decidono di intervenire con un’idea che riserverà a Miro una piacevole sorpresa.