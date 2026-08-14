Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 17 al 21 agosto? Al centro delle trame troviamo Sophia, pronta a denunciare la scomparsa del figlio. Ma proprio quando la dark lady sembra sul punto di recarsi dalle autorità per presentare un esposto che dia il via alle ricerche di Henry, Georg la sequestra. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore: Henry è scomparso, Maxi preoccupata

Niente e nessuno sembra riuscire a tranquillizzare Maxi. La giovane è sconvolta per la scomparsa di Henry, ed è sempre più convinta che all’amato possa essere accaduto qualcosa di brutto. Per questo motivo chiede a Eric di localizzare il cellulare del ragazzo, ma neppure questo tentativo riesce a dare i risultrati sperati.

Dov’è finito Henry? Sophia prova a rassicurare Maxi, ma poi – con il passare delle ore – anche lei viene sopraffatta dall’angoscia sul destino del figlio.

Tempesta d’amore news – trame al 21 agosto

Sophia si mette a sua volta sulle tracvce di Henry, ma prima di riuscire a localizzare il figlio viene rapita da Georg, che le rivela una notizia scioccante. Il ragazzo le rivela di essere il figlio dell’uomo deceduto in una strage causata dal padre di Sophia, e di volersi vendicare oper tutto il male che la famiglia della dark lady ha fatto aalla sua.

Sophia è sconvolta, e Georg cerca di depistare Maxi, facendole credere che il fidanzato si sia assentato per preparare una sorpresa in vista delle loro nozze.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Maxi non è pienamente convinta dalla giustificazione di Henry, mentre Sophia cerca di far ragionare il rapitore, e convincerlo a lasciare andare lei e il figlio. Henry intanto, riesce a fare avere alla madre un video nel quale afferma di non ritenerla responsabile di quanto accaduto.

Ignari di quanto sta succedendo ai tre, Katja e Vincent riallacciano la loro relazione. Markus scopre che la sua frattura alla gamba è guarita e cerca un modo per riavvicinarsi al figlio- Poi però rinuncia, quando scopre che il giovane si è riappacificato con Katja.

Maxi sospetta che il nuovo maggiordomo nasconda qualcosa e lo segue: Georg la conduce direttamente al nascondiglio dove tiene prigionieri Henry e Sophia.