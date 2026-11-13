Fans di Tempesta d’Amore pronti per una nuova settimana di colpi di scena? La serie tv mattutina di Rete 4 prosegue il suo viaggio, e anche negli episodi in onda dal 16 al 20 novembre assisteremo a eventi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo il ritorno di Sophia e il rapporto tra Larissa e Kilian, che susciterà diverse perplessità. Curiosi di scoprire le trame settimanali complete Sturm der Liebe?

Tempesta d’amore, trame puntate italiane (dal 16 al 20 novembre)

Il rapporto tra Werner e Massimo preoccupa sempre più Katja, che decide di confidarsi con Christoph. Entrambi temono che – dietro il comportamento insolito dell’anziano albergatore – si nasconda qualcosa di molto serio.

La paura provata per Fritz fa tornare con la mente Lale al trauma vissuto con Theo. La ragazza decide di non aiutare più il concierge nel suo pericoloso numero di magia. Il dietrofront di Lale innesca un confronto destinato a fare emergere sentimenti profondi.

Anticipazioni settimanali Tempesta d’amore

Il ritorno di Sophia porta grande scompiglio al Fürstenhof, e innesca una serie di reazioni contrastanti: da un lato c’è Werner, che vorrebbe liberarsi di lei, e dall’altro Christoph, che è invece convinto che la donna abbia un forte effetto su di lui.

La presenza della Wagner mette a dura prova Werner, che accusa un malore. Decide quindi di sottoporsi ad alcuni controlli medici, e affida temporaneamente i suoi incarichi a Massimo.

Larissa è innamorata di Kilian?

Larissa è sconvolta: la ragazza ha appena ricevuto un duro colpo sul fronte dell’eredità che le fa temere di perdere il controllo dell’azienda di famiglia.Quando Kilian la vede disperata, cerca di rincuorarla facendole una promessa importante.

La crescente intesa tra i due non sfugge a Yannik, e quando quest’ultimo nota uno sguardo d’intesa tra loro si accende un terribile sospetto. Subito dopo rivela a Fanny i suoi timori, ma lei sembra non credergli. In seguito però, anche Fanny osserva la rivale con maggior attenzione.

Entrambi si convincono che la Mahnke provi qualcosa per Kilian. Anche il cuoco inizia a dubitare, e decide – insieme alla fidanzata – di mettere alla prova Larissa.

Tempesta d’amore, cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Irmgard si prepara a lasciare Bichlheim, mentre Katja, Vincent e Leo iniziano ad accettare il fatto che dovranno separarsi dalla donna che – negli ultimi tempi – è diventata un punto di riferimento importante per tutti loro.

Lale torna sui suoi passi, e decide di dare una mano a Fritz a migliorare la sua immagine agli occhi dei colleghi. La giovane accetta di aiutarlo, ma trova anche una possibile soluzione per rendere il suo numero di magia meno rischioso.

Larissa – con la complicità di Sophia – riesce a trasformare uno strano episodio accaduto a Fanny in un evento inquietante. Perfino la giardiniera appare profondamente turbata, arrivando a dubitare persino di se stessa.

Leo ed Elias riprendono insieme gli allenamenti in vista della festa aziendale e un momento apparentemente leggero rischia di diventare l’occasione per una nuova e inattesa vicinanza tra laro.