Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 27 settembre al 3 ottobre 2020 ci svelano che avremo modo di assistere ad una brutta vicenda che vedrà coinvolto Dirk. Dopo che Linda ha scoperto quale ruolo abbia avuto l’uomo, molti anni prima, nel rapimento di Tim, adesso vuole che riveli al giovane quanto accaduto.

Anche Natascha aspetta una confessione, anche se ben diversa da quella che deve fare Dirk. La donna sta infatti aspettando che Michael confessi al figlio la sua dipendenza da farmaci.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 27 settembre al 3 ottobre 2020

Linda vuole che Dirk confessi a Tim di essere stato lui ad organizzare il suo rapimento quando era ancora un neonato. Se l’uomo aveva sperato che, dopo così tanto tempo, questa rivelazione non provocasse gravi reazioni in Tim si era sicuramente sbagliato: il ragazzo infatti perderà la testa ed arriverà ad aggredirlo. Solo l’intervento immediato di Linda riuscirà a scongiurare il pericolo di una tragedia.

A quel punto Dirk sente che vi è una sola persona che può intercedere per lui con Tim e Cristoph, in modo tale da convincerli a mettere una pietra sopra su quanto accaduto molti anni prima. Dirk pensa così di chiedere aiuto a Nadja. Ma dopo che il padre del ragazzo ha appreso cosa sia realmente accaduto, caccerà Dirk dal Fürstenhof senza pensarci due volte.

Spoiler Tempesta d’Amore: Nadja colpisce Dirk

Se a difendere Dirk dall’ira di Tim c’era Linda, non c’è nessuno che riesce a proteggerlo da quella di Nadja. Quando la ragazza viene a sapere cos’ha fatto Dirk a Tim in passato la sua ira è pari a quella mostrata dal giovane. Dopo averlo colpito con un pesante trofeo di polo, lo abbandonerà a terra convinta di averlo ucciso. In realtà Dirk è ferito molto gravemente e viene condotto d’urgenza in ospedale.

In paese tutti si chiedono chi possa essere stato a ridurlo così ed il motivo dell’aggressione. Il commissario Meyser inizia ad indagare sull’episodio del ferimento di Dirk, mentre le sue condizioni appaiono tutt’altro che rosee.

Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni Sturm der Liebe.