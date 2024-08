Quando torna Tempesta d’Amore su Rete 4? La serie TV – messa in pausa a partire dal 29 luglio per il periodo estivo – ha lasciato un gran vuoto nel cuore di tantissimi appassionati delle vicende del Fürstenhof, che si chiedono quando potranno ritrovare i loro beniamini nel consueto appuntamento mattutino.

Vacanze lunghe per Tempesta d’Amore

Sturm der Liebe – questo è il titolo originale della soap opera di Rete 4 – quest’anno si è presa una vacanza decisamente più lunga del solito. Dopo aver salutato i propri fans con la puntata del 29 luglio, la serie TV tedesca è stata momentaneamente sospesa per la pausa estiva.

Moltissimi fans di Tempesta d’Amore, nel vedere che i giorni passavano e la soap non tornava a occupare il consueto posto nel palinsesto Mediaset, hanno temuto che i vertici di Cologno Monzese avessero optato per una sospensione definitiva. Tuttavia questi rumors sono stati smentiti dagli stessi vertici Mediaset, che hanno reso noto che la soap ha semplicemente fatto una pausa estiva più lunga del solito.

Tempesta d’Amore, quando arriva la 20° stagione?

Dopo cinque settimane di pausa, la soap tedesca Tempesta d’Amore tornerà sui nostri teleschermi lunedì 2 settembre. Il ritorno della soap su Rete 4 coinciderà con l’inizio della ventesima stagione.

I vertici di Cologno Monzese hanno reso noto che la serie TV seguirà lo stesso schema già previsto prima della pausa estiva, con un episodio inedito ogni giorno nella fascia mattutina di Rete 4.

Cosa vedremo nei prossimi episodi Tempesta d’Amore?

Eleni darà un ultimatum a Markus: per rientrare in azienda l’uomo dovrà fare un passo verso Noah. Decide così di interessarsi ai lavori in legno del figlio, che da parte sua appare entusiasta per l’interesse improvviso del padre. Tuttavia finisce per fare un passo falso, che provoca un improvviso arretramento del figlio. Noah litiga anche con Eleni, accusando la sorella di essere rimasta accanto al genitore nonostante le sue attività criminali.

Le cose sembrano mettersi meglio per Alexandra, che si prepara a divorziare da Markus e gli fa delle proposte sulla divisione dei beni. L’uomo è disposto a cedere all’ex l’intero pacchetto azionario del Fürstenhof, e le promette di non avere in programma nessun attacco da parte sua.

Dove vedere Tempesta d’amore

Il conto alla rovescia è già iniziato. Tra qualche giorno potremmo ritrovare Christoph, André, e tutti i personaggi che animano le giornate al Fürstenhof nella consueta programmazione quotidiana dalle 9:45 alle 10:55 circa. Ogni episodio – dopo essere andato in onda su Rete 4 – verrà reso disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.