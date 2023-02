Tempesta d’Amore, anticipazioni puntate tedesche. Cosa accadrà prossimamente nella soap tedesca? Gli spoiler della fiction bavarese ideata da Bea Schmidt rivelano che ben presto il giovane albergatore ha modo di confidarsi con Cornelia e rivela alla sua ex i dubbi sulla relazione con Ariane. Dopo questa confidenza Robert e Lia si baciano, e questo fa crescere ancor più i dubbi nel giovane albergatore. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’Amore: Robert bacia Cornelia

Il figlio di Werner – dopo aver lasciato Cornelia a seguito dei dubbi innescati da Ariane – è finito tra le braccia della Kalenberg. Proprio la dark lady aveva mostrato di essere disposta a tutto pur di avere Robert tutto per se, e dopo aver provato a mettere i due fidanzati uno contro l’altra era riuscita a fargli credere che potessero essere consanguinei.

D’altronde i trascorsi di Werner, che in gioventù è stato un donnaiolo, avevano permesso ad Ariane di portare a termine il suo progetto, poiché neppure il padre di Robert aveva potuto escludere che suo figlio e Lia fossero veramente fratello e sorella. Robert ha così dovuto dire addio a Cornelia, permettendo alla Kalenberg di fare breccia nel suo cuore.

Tuttavia il comportamento di Ariane ha portato Robert più volte a chiedersi se fosse proprio lei la donna della sua vita, e in un momento di condivisione l’uomo confida a Cornelia i suoi dubbi. Tra i due scocca un bacio, un’effusione inaspettata ma gradita che fa comprendere al figlio di Werner come non ci sia alcun paragone tra la storia sentimentale che intratteneva con Lia rispetto a quella attuale con la dark lady.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, puntate tedesche: Robert medita di lasciare Ariane

Quel bacio tra Robert e Cornelia ha lasciato il segno nell’uomo, che da quel momento inizia a pensare di lasciare Ariane. Il padre di Valentina confronta la sua love story attuale con quella passata e non tarda ad accorgersi che la storia d’amore con Lia era ben diversa da quella con la dark lady.

Se il giovane albergatore aveva sperato di chiarirsi le idee confessando a Cornelia le sue paturnie amorose con Ariane rimane deluso, perché dopo quel bacio i suoi dubbi sembrano addirittura essere aumentati. Tuttavia proprio quell’effusione amorosa lo ha portato a capire che quella con la Kalenberg non è la relazione che avrebbe voluto.

Una nuova delusione è in arrivo per Ariane? Dopo esser ricorsa a mille sotterfugi per avere Robert tutto per se, sarà costretta ad assistere al ritorno di fiamma del Saalfeld?

Per conoscere gli esiti di questa vicenda, cari amici lettori, l’appuntamento è per i prossimi giorni. Le nostre anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.