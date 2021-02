Le anticipazioni tedesche di Tempesta d’Amore ci svelano che assisteremo a nuovi momenti di tensione al Fürstenhof, anche a causa dei litigi sempre più frequenti tra Robert e Andrè, che si faranno ancor più aspri quando quest’ultimo cercherà ancora una volta di convincere Robert a partecipare al “Golden Whisk” rappresentando l’albergo. Nel frattempo un evento imprevisto finirà per rovinare l’apertura del bistrot e Andrè non esiterà ad accusare Michel e Rosalie di essere i responsabili di quanto accaduto. Ma neppure Maja e Florian attraverseranno momenti rosei, tanto che il ragazzo dopo aver riflettuto a lungo deciderà di interrompere la sua relazione con lei.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore: Vanessa e Max sempre più vicini

Per una coppia che si allontana ce n’è subito un’altra pronta a rimpiazzarla, e mentre Florian decide di lasciare Maja, Vanessa cerca di fare di tutto per essere sempre più vicina a Max. Complice un temporale che li coglie all’improvviso durante una gita i due sono costretti a rifugiarsi insieme in una capanna e solo l’intervento provvidenziale di Alfons riuscirà ad impedire che l’atmosfera si scaldi un po’ troppo.

Il giorno successivo Vanessa cercherà in ogni modo di star vicina a Max, ma dovrà rinunciare quando si renderà conto di non essere in grado di fare una gita con lui in mountain bike a causa del suo ginocchio.

Intanto Ariane non perderà occasione per sabotare Christoph: farà di tutto per opporsi a lui e favorire Rosalie alle elezioni ma poco prima del verdetto vedrà apparire l’albergatore con una notizia davvero sorprendente che la lascerà di stucco.

Spoiler sulla soap opera tedesca: il dolore di Maja

La decisione di Florian farà precipitare Maja nello sconforto e la giovane, per cercare di riprendersi, deciderà di allontanarsi per un po’ dal Fürstenhof. Passeggiare all’aria aperta fa sicuramente bene. Aiuta a rilassarsi e a combattere le tensioni. Per questo Maja si concederà lunghe passeggiate nel bosco.

Proprio durante una delle sue passeggiate farà la conoscenza di un uomo misterioso che le confesserà di essere suo padre. Incredula la ragazza vorrà vederci chiaro. Quando l’uomo le confesserà di aver dovuto modificare il suo aspetto esteriore, ma di essere sincero Maja gli rivolgerà una domanda ben precisa. Solo il vero Cornelius saprà rispondere correttamente.

Sarà veramente chi dice di essere o si tratterà solo di un impostore? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler tedeschi ci porteranno nuove anticipazioni Sturm der Liebe. Le nostre news su Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.