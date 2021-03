Le anticipazioni tedesche di Tempesta d’Amore ci svelano che presto assisteremo ad una nuova love story per Vanessa. La ragazza dimenticherà Robert e nel suo cuore si farà spazio l’amore per Max. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime puntate in onda tutti i giorni alle ore 19,35 su Rete4.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore: la delusione di Vanessa

Per Vanessa apparirà sempre più difficile nascondere i suoi sentimenti per Robert, e la ragazza finirà per esternarli esplicitamente. Purtroppo per lei però si troverà a scontrarsi con una profonda delusione: il suo capo non ricambierà affatto i suoi sentimenti.

Vanessa, alla delusione di un sentimento non corrisposto da Robert Saalfeld, si vedrà costretta ad assistere all’inizio di una relazione tra il suo capo e Cornelia. Questo la costringerà a guardare in faccia la realtà e realizzare che tra lei e Robert non potrà mai esserci niente di più di una collaborazione lavorativa.

Ma un nuovo imprevisto rischierà di mettere a rischio anche la sua carriera: Vanessa subirà infatti la rottura del menisco: un inconveniente che la costringerà ad affrontare un intervento chirurgico ed una lunga convalescenza.

Spoiler sulla soap opera tedesca: Max vicino a Vanessa

L’intervento chirurgico che avrebbe dovuto risolvere la difficile situazione del menisco di Vanessa non darà però i risultati sperati. Le conseguenze disastrose dell’operazione finiranno per far sentire alla ragazza il mondo crollarle addosso. A confortarla vi sarà Max Richter, che fin dal momento dell’infortunio sarà sempre vicino alla giovane.

Tra i due nascerà una bellissima amicizia, che nella convalescenza post-intervento si rivelerà preziosa per restituire alla ragazza gioia e voglia di vivere. Ben presto Vanessa realizzerà di aver finalmente messo una pietra sopra la speranza di una love story con Robert e di essersi perdutamente innamorata di Max.

Lui però non sembrerà provare lo stesso trasporto emotivo e più volte darà l’impressione di volersi solo divertire con lei. Una nuova cocente delusione è in arrivo per la nipote di Alfons? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche settimana. Le nostre anticipazioni su Sturm der Liebe, per il momento, terminano qui. Per non perdere nessuna news dagli spoiler tedeschi continuate a seguirci sui canali social.